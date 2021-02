Resident Evil Revelations 3, un leak svela nome ufficiale e dettagli?

Sono ormai diversi mesi che si vocifera dello sviluppo di un terzo capitolo di Resident Evil Revelations 3, in seguito ad un leak subito da Capcom.

Uno dei tanti titoli collegati alla serie sembrava essere un nuovo spin-off chiamato Resident Evil Outbreak, come vi avevamo raccontato qualche mese fa.

Sembrava che lo spin-off in questione avrebbe dovuto essere un progetto diverso da Revelations 3.

Come riportato da GamingBolt, sembrerebbe invece che Resident Evil Outbreak non faccia parte di un’altra serie di spin-off di Resident Evil, ma che sarà proprio il terzo capitolo di Revelations.

Secondo l’insider Dusk Golem, Outbreak sarebbe infatti il nome del terzo capitolo della serie spin-off, che abbandonerebbe la dicitura Revelations solo nel nome, ma non nei contenuti.

Stando a quanto ha riferito il noto insider sul suo account Twitter, la data di lancio non sarà troppo distanziata da Resident Evil Village e che sarà un titolo esclusivo per Switch, almeno inizialmente:

(2/2) very least. Releases as part of their 25th anniversary celebrations, along with Village, almost definitely going to be a Switch timed exclusive.

But that'll be announced later this year, for now Village is deserving of the attention, and out in just a few months now!

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 14, 2021