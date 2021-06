Resident Evil Infinite Darkness: uscita, episodi, cast e tutto quello che sappiamo

Continua l’interessamento di Netflix nei confronti del mondo dei videogiochi, e il prossimo, grande, progetto in arrivo è la serie televisiva Resident Evil Infinite Darkness. Il franchise zombesco di Capcom non è certo alla sua prima esperienza al di fuori dei videogiochi. Al cinema abbiamo visto gli altalenanti lungometraggi di Paul W.S. Anderson con protagonista Milla Jovovich, oltre al trittico Degeneration, Damnation e Vendetta, film in CGI anche in questo caso non estremamente brillanti.

Infinite Darnkess affiancherà in futuro Resident Evil: Welcome to Raccoon City, con Kaya Scodelario e Avan Jogia nei panni di Claire Redfield e Leon Scott Kennedy. Si tratta di un lungometraggio che ripercorrerà le vicende dei primi capitoli della saga videoludica, ambientato quindi alla fine degli anni ’90 e che sarà il più fedele possibile a Resident Evil e Resident Evil 2.

Ne riparleremo sicuramente, visto che al momento non ne sappiamo granché se non per alcune foto di scena rubate. Quindi, adesso, vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su Resident Evil Infinite Darkness, la nuova serie Netflix che racconta una storia inedita del franchise di Capcom, in uscita questa estate!

Immagini promozionali

Le immagini promozionali di Resident Evil Infinite Darkness che Netflix e Capcom hanno pubblicato non rivelano granché di quella che potrebbero essere i dettagli della serie. Servono però a darci un’idea dell’estetica che la serie utilizzerà.

La palette cromatica utilizzata, così come il design dei personaggi, ricorda fortemente quella delle main art di Resident Evil 6. Claire, invece, viene ripresa maggiormente da come appare in Resident Evil Revelations 2, con l’ormai iconica giacca rossa.

Per il resto, a parte lo scenario della Casa Bianca ed un generico contesto cittadino, non abbiamo granché informazioni su cui poter pontificare. Appaiono anche due nuovi personaggi, tali Jason e Shen May, in alcuni artwork, ma non sappiamo granché del loro ruolo e delle loro storie.

Resident Evil Infinite Darkness: cast e personaggi

Per quanto riguarda il cast, relativo ovviamente al solo doppiaggio, è stata divulgata la lista degli attori che daranno voce ai personaggi di Resident Evil Infinite Darkness.

Leon S. Kennedy (Nick Apostolides) – Ex ufficiale del dipartimento di polizia di Raccoon che è stato coinvolto in un’epidemia di zombi durante il suo primo giorno di lavoro. In seguito, è stato scoperto da ufficiali dell’intelligence governativa e ha svolto missioni top secret come agente sotto il comando diretto del presidente degli Stati Uniti.

(Nick Apostolides) – Ex ufficiale del dipartimento di polizia di Raccoon che è stato coinvolto in un’epidemia di zombi durante il suo primo giorno di lavoro. In seguito, è stato scoperto da ufficiali dell’intelligence governativa e ha svolto missioni top secret come agente sotto il comando diretto del presidente degli Stati Uniti. Claire Redfield (Stephanie Panisello) – Dipendente dell’organizzazione non governativa Terra Save, intenta a salvare le vittime del bioterrorismo e degli attacchi chimici. Quando ha dovuto farei conti con l’epidemia zombie a Raccoon City, Claire era solo una studentessa universitaria amante delle motociclette. Da quando ha imparato l’autodifesa dal fratello maggiore Chris, la ragazza è entrata in possesso di abilità di combattimento fuori dal comune.

(Stephanie Panisello) – Dipendente dell’organizzazione non governativa Terra Save, intenta a salvare le vittime del bioterrorismo e degli attacchi chimici. Quando ha dovuto farei conti con l’epidemia zombie a Raccoon City, Claire era solo una studentessa universitaria amante delle motociclette. Da quando ha imparato l’autodifesa dal fratello maggiore Chris, la ragazza è entrata in possesso di abilità di combattimento fuori dal comune. Jason (Ray Chase) – Ex capitano della squadra delle forze speciali dell’esercito americano Mad Dogs ed è attualmente un agente federale. Nel 2000 ha salvato la sua unità rimasta isolata nel Penamstan devastato dalla guerra civile.

(Ray Chase) – Ex capitano della squadra delle forze speciali dell’esercito americano Mad Dogs ed è attualmente un agente federale. Nel 2000 ha salvato la sua unità rimasta isolata nel Penamstan devastato dalla guerra civile. Shen May (Jona Xiao)– Un agente federale esperto in informatica. Si reca a Shanghai con Leon e Jason per scoprire la causa dell’incidente di pirateria informatica della Casa Bianca.

(Jona Xiao)– Un agente federale esperto in informatica. Si reca a Shanghai con Leon e Jason per scoprire la causa dell’incidente di pirateria informatica della Casa Bianca. Patrick (Billy Kametz) – Un agente statunitense alle prime armi che ha poca esperienza nell’intelligence. Pensa che Leon sia solo un ragazzo fortunato e pensa che Jason sia invece un eroe a tutto tondo.

(Billy Kametz) – Un agente statunitense alle prime armi che ha poca esperienza nell’intelligence. Pensa che Leon sia solo un ragazzo fortunato e pensa che Jason sia invece un eroe a tutto tondo. Graham (Joe J. Thomas) – Presidente degli Stati Uniti. Si fida di Leon dopo che quest’ultimo si è recato in Europa per salvare sua figlia Ashley, rapita da una setta chiamata Los Iluminados.

(Joe J. Thomas) – Presidente degli Stati Uniti. Si fida di Leon dopo che quest’ultimo si è recato in Europa per salvare sua figlia Ashley, rapita da una setta chiamata Los Iluminados. Wilson (Brad Venable) – Un politico dalla linea dura che è riuscito a passare dall’essere un ex soldato al ruolo di Segretario alla Difesa. È ambizioso e farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

(Brad Venable) – Un politico dalla linea dura che è riuscito a passare dall’essere un ex soldato al ruolo di Segretario alla Difesa. È ambizioso e farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Ryan (Doug Stone) – Stretto consigliere del presidente Graham. Le sue opinioni spesso si scontrano con il segretario alla Difesa Wilson.

Netflix ha deciso di mantenere la continuità con le ultime apparizioni dei personaggi principali, perché Apostolides e Panisello sono i doppiatori di Leon e Claire in Resident Evil 2 Remake. Pur non avendo ancora a disposizione la lista dei doppiatori italiani, dai primi trailer in italiano abbiamo potuto riconoscere le voci di Alessandro Rigotti ed Emanuela Pacotto, che a loro volta avevano doppiato i protagonisti del suddetto remake di Capcom nella versione nostrana.

Produzione, trama e continuity con la serie di videogiochi

Andiamo al sodo, ovvero la natura di Resident Evil Infinite Darkness come prodotto all’interno di un franchise.

La serie sarà prodotta e supervisionata da Hiroyuki Kobayashi, uno dei producer più importanti in forze a Capcom, responsabile di moltissimi progetti videoludici del franchise di Resident Evil. TMS, nota per la produzione di numerose serie animate, si è occupata di Resident Evil Infinite Darkness, mentre Quebico (responsabile del lungometraggio animato Resident Evil: Vendetta) sarà incaricata di produrre tutto il comparto di animazione in 3D in computer grafica.

Resident Evil Infinite Darkness è ambientato nel 2006, quindi tra gli eventi di Resident Evil 4 e Resident Evil 5.

Leon e Jason sono chiamati ad investigare su un misterioso attacco informatico che ha colpito il governo degli Stati Uniti d’America. Molto presto quello che sembra un semplice cyber-attacco si trasforma in un incubo, perché subito dopo aver sventato la minaccia informatica il Presidente Graham viene attaccato da un’orda di zombie che si libera nei pressi della Casa Bianca.

Contemporaneamente, Claire Redfield lavora per un’organizzazione umanitaria che salvaguarda i diritti dell’uomo chiamata TerraSava, che ha base nel paese del Penamstan. Claire scopre molto presto che un incidente capitato proprio nel suddetto paese è legato in realtà al passato militare di Jason, ma anche all’incidente della Casa Bianca in cui è coinvolto Leon.

Questo porterà i due personaggi a ritrovarsi di nuovo dopo tanti anni dall’incidente di Raccoon City, uniti di nuovo nel combattere una minaccia. Leon e Claire hanno combattuto contro la Umbrella Corporation molti anni fa, e ora si ritroveranno di nuovo spalla a spalla come una volta per smascherare una cospirazione che potrebbe portare ad un’ennesima epidemia.

Trailer

La prima apparizione di Resident Evil Infinite Darkness risale al 27 settembre 2020, quando Netflix pubblicò il primo teaser trailer.

Due case, Leon e Claire, atmosfera inquietante, nessun dialogo, uno zombie e un colpo di pistola. In questo primo teaser di un minuto c’è già un assaggio di quelle che sono le atmosfere tipiche di Resident Evil.

Il 17 aprile 2021, Netflix ha pubblicato invece un trailer dedicato ai personaggi della serie, che serve anche ad introdurre alcuni degli elementi della storia.

Qui vediamo Leon e Claire incontrarsi, entrambi già pronti ad affrontare la minaccia in arrivo. Claire mostra un disegno di un bambino che ricorda moltissimo l’incidente di Raccoon City, e subito dopo vediamo i due alle prese con la crisi zombie, uno alla Casa Bianca e l’altra in un luogo non meglio identificato.

Il trailer ufficiale sulla storia arriva il 19 maggio 2021, nel quale cominciamo a connettere alcuni puntini, e conoscere altri personaggi.

Jason racconta a Leon l’incidente dal quale è riuscito ad uscirne miracolosamente indenne, e subito dopo vediamo altre sequenze dell’assalto delle creature non morte alla Casa Bianca. Nel frattempo Claire sta indagando sull’epidemia (la sequenza delle foto sul muro ricorda Resident Evil 3 Remake), trovando però resistenze ed ostruzionismo nella sua ricerca di informazioni. Il Presidente Graham si lancia in dichiarazioni altisonanti sugli Stati Uniti d’America, mentre vediamo di sfuggita il personaggio di Shen May e Jason si dimostra un personaggio misterioso.

Il trailer si chiude con una serie di scene d’azione ritmate e montate in maniera frenetica, ma che ci mostrano l’iconico laboratorio che non deve mancare in ogni Resident Evil che si rispetti. Non mancheranno mutazioni e creature diverse oltre ai classici zombie ad ostacolare Leon e Claire. Come, ovviamente, un Tyrant. Un modello inedito, ma un mostro che ricorda sicuramente tutte le armi bio-organiche dello stesso tipo che abbiamo affrontato negli episodi videoludici della saga. Chi sarà il villain a cedere agli esperimenti, la persona che deciderà di trasformarsi nella misteriosa creatura che vediamo alla fine del trailer?

Infine, arrivano anche i primi minuti in anteprima, mostrati dal video di seguito.

Nel video, i “Mad Dogs” si sottraggono agli ordini per andare in cerca di qualcosa.

Episodi e data di uscita

Non sappiamo ancora da quanti episodi sarà composta Resident Evil Infinite Darkness.

La data di uscita della serie è invece l’8 luglio 2021, quando lo show sarà disponibile interamente su Netflix.