Il sequel di Resident Evil 4 si mostra nei primi minuti in anteprima

Resident Evil ha spesso abbandonato il mondo dei videogiochi grazie a film in live action e in computer grafica non sempre amati dai fan del franchise.

Vero anche che dopo il rilascio dell’ottavo capitolo ufficiale del franchise, Capcom ha deciso di dare nuova vita a Biohazard anche sul piccolo schermo, più precisamente su Netflix.

Ora, dopo aver rivelato la data di uscita solo poche settimane fa, in occasione della Geeked Week sono stati mostrati nuove sequenze inedite di Resident Evil Infinite Darkness.

Più in particolare, parliamo proprio dei primi minuti della nuova avventura di Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Li trovate poco sotto:

Il filmato vede la squadra dei “Mad Dogs” andare contro gli ordini e mettersi alla ricerca di qualcosa, senza però affrontare i ben noti zombi.

Lo show vedrà la luce sul catalogo streaming a partire dal prossimo 8 luglio 2021.

Dopo gli eventi visti in Resident Evil 4, Leon si troverà a dover combattere fianco a fianco con Claire contro orde di zombie all’interno della Casa Bianca a Washington D.C., a seguito di un misterioso attacco hacker.

