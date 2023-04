Resident Evil, che vi piaccia o no, starebbe per tornare con un nuovo film reboot

La saga di Resident Evil è sbarcata così tante volte sul grande schermo che ormai abbiamo francamente perso il conto, sebbene il risultato ottenuto dai vari film sia sempre stato quasi sempre mediocre.

Ad eccezione forse dei film in CGI (che trovate su Amazon), con una storyline che ha viaggiato in parallelo con i videogiochi, i restanti in live action hanno quasi sempre deluso le aspettative.

Resident Evil Welcome to Raccoon City, ultimo reboot con attori in carne e ossa, si è infatti rivelato un mezzo flop, come vi abbiamo del resto spiegato anche nella nostra recensione.

Ora, come riportato anche da MovieWeb, sembra proprio che sia in cantiere un ennesimo riavvio e che Paul W.S. Anderson sia di nuovo a bordo del progetto.

Le voci di un ennesimo reboot di Resident Evil iniziano a prendere forma. In precedenza, la serie di videogiochi ha generato una serie di film con protagonista Milla Jovovich.

Solo negli ultimi due anni, il franchise è stato riavviato due volte, prima con l’uscita nelle sale di Welcome to Raccoon City di Johannes Roberts e con la terribile serie Netflix Resident Evil, con protagonista il compianto Lance Reddick.

Nessuno dei due tentativi è riuscito a replicare il successo al botteghino dei film di Anderson: la serie TV è stata cancellata e non c’è alcuna indicazione che Welcome to Raccoon City possa avere un sequel.

Secondo un nuovo report di Geek Vibes Nation, il franchise riceverà un altro reboot in live-action. Il film si intitolerà Resident Evil The Umbrella Chronicles, che riprende il nome di uno dei videogiochi usciti nel 2007.

Anderson figura al momento solo come produttore del progetto, anche se non sono stati ancora nominati né il regista né lo sceneggiatore di questo nuovo e presunto film.

Detto questo, ricordiamo che queste informazioni non sono ancora state confermate ufficialmente da Capcom o da Sony Pictures. Ad ogni modo, semmai dovesse esserci un nuovo film, è improbabile che possa essere davvero ispirato al gioco The Umbrella Chronicles, capitolo della saga che riassumeva fatti e personaggi di Resident Evil 0, Resident Evil e Resident Evil 3 Nemesis in un unico titolo.

Perlomeno, ciò vuol dire che ci siamo liberati una volta per tutte della serie Netflix, uno dei peggiori prodotti ispirati al franchise horror.

Vero anche che prossimamente toccherà anche a Resident Evil Death Island, il nuovo lungometraggio in CGI che, oltre all’inossidabile coppia Leon-Chris, proporrà per la prima volta una delle eroine più amate.