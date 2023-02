Resident Evil, annunciato il nuovo film con un personaggio a sorpresa

Resident Evil Death Island è il nuovo lungometraggio in computer grafica appena annunciato che, oltre all’inossidabile coppia Leon-Chris, propone per la prima volta una delle eroine più amate.

Il film sarà un sequel diretto di Vendetta, altro film con protagonisti i due eroi più action della saga (che trovate su Amazon), con una storyline che ha viaggiato in parallelo con i videogiochi.

E che è andato di pari passo con Welcome to Raccoon City, lungometraggio che non è esattamente un capolavoro anche se gli vogliamo bene.

Mentre ci siamo liberati, invece, della serie Netflix che ha fatto molto discutere, Resident Evil Death Island porta in scena anche un personaggio della saga che, finora, non era mai arrivato nei film in CGI.

È la stoica Jill Valentine, per altro nelle sue fattezze più recenti come l’abbiamo vista nel remake di Resident Evil 3.

Non era mai successo che un modello di un videogioco venisse ripreso 1:1 per un film in CG. Se fate attenzione, infatti, l’estetica di Leon e Chris è chiaramente ispirata a quella dei videogiochi ma non è identica.

Ecco il trailer, intanto:

«L’agente D.S.O. Leon S. Kennedy è in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dai rapitori, quando una donna misteriosa ostacola il suo inseguimento. Nel frattempo, l’agente B.S.A.A. Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombi a San Francisco, di cui non è possibile identificare la causa dell’infezione. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è che hanno visitato l’isola di Alcatraz di recente. Seguendo quell’indizio, Chris e la sua squadra si dirigono verso l’isola, dove li attende un nuovo orrore.»

Resident Evil Death Island sarà diretto da Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom), con la sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass), e distribuito da Sony Pictures Home Entertainment dall’estate del 2023.

In attesa che Jill torni presto anche nel mondo dei videogiochi, Leon è invece protagonista del momento visto che tornerà anche in Resident Evil 4 Remake che sembra più bello ogni giorno che passa.

L’agente è stato importante anche per l’altro remake in cui è protagonista, ovvero Resident Evil 2, che ha venduto anche più di Village.