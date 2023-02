Ecco come Resident Evil 4 Remake proverà a rendere Ashley un po’ meno noiosa

Tutti i giocatori di Resident Evil 4 hanno avuto probabilmente un rapporto piuttosto controverso con Ashley. Prendersi cura dell’incolumità della giovane, durante le proprie scorribande infestate di Ganados, non era sempre una passeggiata di salute – più che altro perché la deuteragonista finiva spesso con il venire portata via dai cattivoni, chiedendoci di venirle in soccorso nei momenti più inopportuni, in cui magari eravamo già parecchio nei guai per i fatti nostri.

A quanto pare, però, Resident Evil 4 Remake terrà conto di questa cosa e, come rivelato alle pagine della rivista Game Informer (thanks, Eurogamer), Capcom ha lavorato per smussare alcuni aspetti del gameplay che riguardano proprio la protezione di Ashley.

Come ricorderete, infatti, Ashley aveva una sua barra della salute. Come svelato nell’intervista alla rivista, invece, nel Remake questa barra della salute non ci sarà affatto. Se la ragazza subirà molti danni, praticamente perderà i sensi e dovrete soccorrerla per rianimarla. Qualora dovesse subire dei colpi in questo stato, morirebbe – condannandovi a riprovare.

Ashley non avrà più una sua barra della salute

In effetti, non siamo proprio sicuri che questo renda la cosa meno frustrante, ma almeno stavolta sembra che i nemici non possano più portarla via a piacimento, costringendovi a inseguimenti grotteschi conditi da imprecazioni.

A spiegare questa decisione per il Remake (che potete prenotare su Amazon) sono stati direttamente gli sviluppatori, che senza mezzi termini hanno dichiarato:

«Volevamo che Ashley fosse più un companion naturale che non una seconda barra della salute a cui fare da babysitter».

Occhio al coltello di Leon

Un altro aspetto di gameplay che cambierà, come svelato da Game Informer, sarà anche il coltello di Leon. Nel gioco originale, infatti, era possibile utilizzarlo a piacimento, mentre nel Remake avrà una sua durata.

Questo significa che Leon potrà portare con sé più coltelli, ma questi si romperanno dopo un determinato numero di utilizzi, costringendovi così a valutare bene quando sfoderarli, per risparmiarli se non strettamente necessari.

È stato anche rimarcato che saranno rimossi i QTE – anche se la definizione di QTE potrebbe non essere univoca per tutti: «non ci sono indicazioni per farti premere bottoni in mezzo a una cut-scene» ha assicurato Yoshiaka Hirabayashi, producer del gioco. «Comunque, a volte ti viene richiesto di premere un pulsante a seconda della situazione. L’intero team ha lavorato per fare in modo che quelli che qualcuno avrebbe chiamato QTE calzassero con il gioco vero e proprio».

Insomma, potrebbero esserci momenti in cui l’input ci viene richiesto, ma non saranno più scene artificiose a compartimenti stagni, come invece se ne vedevano tante qualche tempo addietro.

L’uscita di Resident Evil 4 Remake è fissata per il 24 marzo prossimo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per approfondirne la conoscenza, occhio anche alle novità che vi abbiamo riferito poche ore fa, arrivate sempre dalla rivista Game Informer e dal suo coverage esclusivo.