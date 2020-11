Resident Evil 4 Remake, un leak svelerebbe i primi asset

Il remake Resident Evil 4 è tra i (presunti) progetti attualmente in lavorazione in quel di Capcom: il gioco è stato infatti anticipato dai colleghi di VGC diversi mesi fa, cui hanno seguito varie conferme arrivate dal sito Gematsu.

Tuttavia, al momento in cui scriviamo, la Casa di Mega Man non sembra aver ufficializzato alcunché, lasciano nel limbo il progetto (il quale dovrebbe essere in sviluppo parallelamente a Resident Evil Village).

Un'immagine di RE4.

Ora, attraverso un tweet di Gaming Leaks & Rumors, sarebbero emersi i primi asset grafici del remake. Le immagini mostrano vari oggetti di scena, oltre ad animali scuoiati decisamente creepy e raccapriccianti. Poco sotto, trovare lo scatto trapelato in rete poche ore fa.

Come vi abbiamo spiegato vari mesi fa nel nostro speciale dedicato, i fan hanno molta “paura” di un remake di un gioco come Resident Evil 4, essendo il gioco uno dei capitoli più riusciti e seminali dell’intera saga di Biohazard (oltre a essere invecchiato dannatamente bene rispetto agli standard odierni).

Ricordiamo anche che alcune settimane fa ’insider Dusk Golem (tra i primi a rivelare l’esistenza del progetto), ha indicato una presunta finestra di lancio, attesa solo nel 2022. Staremo a vedere se e quando Capcom deciderà di alzare il sipario sul progetto, sicuramente molto atteso da parte di tutti i fan di Leon S. Kennedy (e non solo).

La saga horror tornerà in ogni caso con Resident Evil Village, al momento previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel corso del prossimo anno. Capcom sarebbe anche al lavoro su un Resident Evil Revelations 3, il quale potrebbe arrivare già per la fine del 2021.