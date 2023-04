Resident Evil 4 Remake, un boss può essere sconfitto solo con… le uova

Il remake di Resident Evil 4 è ricco di folli segreti da scoprire, ma uno di questi può rendere estremamente semplice la battaglia contro uno dei boss più iconici del gioco: stiamo parlando di Salazar, che può essere sconfitto con un’arma davvero inaspettata.

Nella nuova edizione del quarto capitolo di Resident Evil (che trovate su Amazon) è stato infatti inserito un easter egg molto interessante, anche se in questo caso il termine potrebbe essere interpretato con la sua traduzione letterale: solo contro questo celebre boss, le uova possono infatti diventare una vera e propria arma letale.

Non è necessario dunque alcun trucco insolito, come posizionare mine letali poco prima dell’inizio di una battaglia, ma semplicemente armarsi di uova: non per mangiarle e recuperare salute, ma da lanciare addosso a Salazar per sconfiggerlo una volta per tutte.

Meglio ancora se si tratta di uova d’oro: come riportato da Kotaku, questo speciale strumento è infatti in grado di togliere addirittura il 70% di vita a Salazar con un solo colpo, rendendo dunque necessarie solo due uova dorate per vincere la battaglia.

L’aspetto più curioso è che questo trucco viene suggerito grazie a una nuova missione esclusiva di Resident Evil 4 Remake, nel quale ci verrà chiesto di sfigurare proprio un ritratto raffigurante Salazar.

Le armi convenzionali come fucili e coltelli non avranno però alcun effetto sul dipinto: l’unico modo per riuscire a risolvere la missione è proprio lanciandogli addosso un uovo. Un simpatico indizio che serve proprio a indirizzare i giocatori verso un metodo molto più semplice per la vittoria.

You can kill Salazar using a golden egg in Resident Evil 4 remake One egg does 70% damage so even one is enough pic.twitter.com/TZvy9CbTRC — LARXAVTuber (@TheLarxa) March 30, 2023

Insomma, se dovete ancora affrontare Salazar e doveste trovare in giro uova dorate o anche solo semplici uova normali, fareste meglio a tenervele da parte in vista di questa boss battle, destinata a diventare molto più divertente del solito.

Ricordiamo che a oggi Resident Evil 4 Remake è considerabile senza alcun dubbio uno dei più grandi successi videoludici del 2023, dato che è riuscito a vendere ben 3 milioni di copie in soli due giorni. Un risultato che ha fatto volare anche le azioni di Capcom, arrivate al loro massimo valore assoluto nella storia.