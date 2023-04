Resident Evil 4 Remake non si ferma più: Capcom batte un nuovo record

Non ci sono ormai più dubbi: Resident Evil 4 Remake è da considerarsi un trionfo assoluto per Capcom, non solo per via dell’incredibile qualità del prodotto stesso ma anche e soprattutto per le vendite incassate fin dal lancio.

Un successo che non è assolutamente passato inosservato agli azionisti del publisher: le incredibili vendite ottenute dal remake (che trovate su Amazon) hanno infatti spinto a investire ancora più fortemente nella compagnia, facendo “volare” le stock a risultati mai visti.

Del resto, 3 milioni di copie vendute in soli due giorni sono numeri che attirerebbero l’attenzione di chiunque: come riportato da PC Gamer, Capcom ha potuto celebrare un nuovo record per le sue azioni, arrivate al più elevato valore mai raggiunto nella sua storia.

Nella scorsa giornata, le azioni del publisher sono infatti schizzate ad un valore di 4865 yen, corrispondenti a circa 36.74 dollari: non era mai accaduto che le stock di Capcom riuscissero a raggiungere una valutazione così elevata, conquistando la netta fiducia degli investitori.

Se consideriamo che fino a 10 anni fa la situazione sembrava tutt’altro che rosea, la crescita appare ancora più impressionante: anche il brand Resident Evil sembrava in forte rischio e i fasti del quarto capitolo originale sembravano ormai irrangiungibili.

Curioso dunque che sia stato ancora una volta Resident Evil 4, seppur sotto forma di remake, a testimoniare quello che può diventare un nuovo inizio per Capcom, che sembrerebbe aver ormai imparato dagli errori dal passato e tornato a essere uno degli sviluppatori più ammirati dai giocatori. E anche dagli investitori, a giudicare dai numeri.

It's Monday noon in Japan where Capcom's stock today hit 4,865 yen earlier in the morning, an all-time high for the company. (Screenshot shows the price at the current 4,850 yen.) pic.twitter.com/xexMEtfNyp — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 3, 2023

Considerando che siamo soltanto nelle prime settimane di lancio, i numeri potrebbero ancora aumentare esponenzialmente, ma Capcom potrà certamente definirsi soddisfatta di quello che è ormai considerabile come uno dei successi videoludici più importanti di tutto il 2023.

È plausibile immaginare che il team proseguirà con la fortunata strada dei remake: se così dovesse essere, il finale del quarto capitolo potrebbe aver lasciato un indizio sul prossimo progetto in arrivo.

Nel frattempo, i fan continuano a scoprire ogni giorno nuovi segreti interessanti: proprio nelle scorse ore è stato svelato come sconfiggere un boss senza fatica e in un solo secondo.