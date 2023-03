Resident Evil 4 Remake è già un trionfo: 3 milioni di copie vendute in soli 2 giorni

Capcom ha iniziato a festeggiare quello che può essere definito un trionfo in piena regola: il remake di Resident Evil 4 si è già rivelato uno dei più grandi successi videoludici non solo per l’intera saga, ma presumibilmente anche di tutto il 2023.

Il nuovo rifacimento dell’amato quarto capitolo del franchise (che trovate su Amazon) è infatti già riuscito a vendere addirittura 3 milioni di copie in soli 2 giorni: numeri sicuramente impressionanti, che testimoniano la bontà del lavoro compiuto dal team di sviluppo.

Già nelle scorse giornate vi avevamo segnalato che i numeri si erano rivelati talmente importanti da aver battuto nettamente anche le vendite del capitolo originale su GameCube, ma i dati rivelati da Capcom ci svelano che si tratta di un successo ancora più imponente del previsto.

Con un comunicato stampa rilasciato infatti sul proprio sito ufficiale, il publisher ha svelato di aver già raggiunto 3 milioni di giocatori in soli due giorni: ciò ha portato le vendite cumulative di tutto il franchise a 135 milioni totali, che includono ogni singolo episodio e spin-off rilasciato dal 1996.

Capcom si è giustamente detta orgogliosa di aver soddisfatto le aspettative dei propri utenti — e dei suoi investitori — evidenziando anche l’ottimo successo riscontrato a livello di critica sulla stampa internazionale.

Anche la nostra redazione ha, del resto, premiato il remake con un importante 9.2/10: nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che «il remake di Resident Evil 4 è l’ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia».

Il publisher sottolinea che anche la demo Chainsaw ha contribuito ad accrescere l’attenzione nei confronti di questo prodotto, già diventato di diritto uno dei più grandi successi per il franchise di Resident Evil. Un risultato di cui certamente Capcom non può che essere entusiasta.

Vedremo se questo incredibile trionfo stimolerà il publisher a investire ancora più fortemente sui remake, magari slegandosi anche dalla saga di Resident Evil: i fan stanno infatti richiedendo a gran voce un altro glorioso ritorno.