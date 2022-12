Resident Evil 4 Remake sta per mostrarsi ancora: Capcom ha ottime notizie

L’atteso remake di Resident Evil 4 potrebbe tornare a mostrarsi molto presto: Capcom ha infatti garantito di voler condividere con tutti i suoi fan nuovi aggiornamenti, in vista dell’imminente lancio ufficiale.

Ricordiamo infatti che la nuova iterazione di Resident Evil 4 sarà ufficialmente disponibile a partire dal 24 marzo 2023 (potete prenotarlo su Amazon): il lancio è dunque ormai molto vicino, dato che mancano meno di 3 mesi all’uscita.

In una breve dichiarazione rilasciata a Famitsu (via Siliconera), il producer Yoshiaki Hirabayashi ha infatti svelato che il remake di Resident Evil 4 è ormai arrivato nelle fasi finali di sviluppo e che tutto sta procedendo secondo i piani.

La produzione è dunque ormai quasi arrivata al suo naturale completamento: Capcom è attualmente al lavoro principalmente sulla rifinitura dei dettagli, necessaria per rendere il ritorno di RE4 un prodotto di qualità che i fan apprezzeranno.

A tal proposito, il producer ha già confermato che gli sviluppatori sveleranno ulteriori dettagli sul remake in tempo prima dell’uscita definitiva, anche se non ha voluto rilasciare ulteriori precisazioni al riguardo.

Di conseguenza, non sappiamo che cosa sarà esattamente svelato da qui fino al day one ufficiale, ma a giudicare dalle affermazioni del producer non dovrebbe esserci alcun rinvio in vista, salvo naturalmente eventuali imprevisti durante le fasi di rifinitura.

Non ci resta dunque che attendere con fiducia quali saranno le novità che Capcom intende svelare prima del 24 marzo 2023: come sempre, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori notizie e aggiornamenti sullo sviluppo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il remake di Resident Evil 4 sarà molto fedele al capolavoro originale di casa Capcom, confermando che la longevità sarà quasi del tutto identica anche nel nuovo rifacimento.

Tuttavia, ci saranno inevitabilmente anche alcune piccole differenze: una di queste dovrebbe fare felici i fan, dato che toglierà quasi completamente una delle feature gameplay più criticate. Un’altra differenza potrebbe invece rivelarsi davvero straziante, dato che il destino di un povero cane intrappolato sarebbe già segnato.