Resident Evil 4 Remake, la feature gameplay più criticata sarà «quasi assente»

Il remake di Resident Evil 4 intende migliorare notevolmente non soltanto la narrazione e le sue ambientazioni, ma vuole naturalmente rendere anche il gameplay molto più dinamico e con meno limiti rispetto al capitolo originale.

Chiunque abbia infatti giocato l’originale Resident Evil 4 (potete recuperarlo su Amazon) ricorderà infatti l’utilizzo di eventi QTE, soprattutto durante le cutscene di intermezzo: la loro presenza era stata considerata eccessiva da molti fan e pare che anche gli stessi sviluppatori siano concordi.

Sebbene gli sviluppatori abbiano già annunciato di voler proporre un’esperienza molto fedele, perfino nella stessa durata del gioco, il producer del remake ha ammesso che i Quick Time Events saranno notevolmente ridotti, al punto da essere stati «quasi» rimossi del tutto.

In un’intervista rilasciata a IGN.com (via PSU), Yoshiaki Hirabayashi ha infatti confermato che queste fastidiose sessioni non saranno più presenti nel mezzo delle cutscene, pur confermando che i QTE saranno comunque presenti, ma in quantità decisamente minore.

Resident Evil 4 Remake non avrà comunque sessioni button mashing all’interno delle cutscene: il producer ha così deciso di fare chiarezza, specificando una volta e per tutte che cosa intende proporre il team di sviluppo con questa feature.

«Direi che non c’è quasi nessun QTE. Persone diverse hanno definizioni differenti su cosa sia un QTE: sebbene non possa dirvi che non ce ne siano affatto, posso dirvi che non ci sono prompt per premere pulsanti nel mezzo di una cutscene. Tuttavia, ci sono situazioni in cui sarà necessario premere un pulsante in base a una situazione. L’intero team sta lavorando per inserire in modo appropriato quelli che alcuni di voi chiamerebbero “QTE” nel gioco stesso».

In altre parole, il remake di Resident Evil 4 potrebbe comunque richiedere ai suoi fan di prestare particolare attenzione e premere il pulsante appropriato in base alla situazione, ma senza risultare troppo invadente o spezzare il ritmo di gioco.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni e il lancio del gioco, previsto per il 24 marzo 2023, per poter scoprire più da vicino tutte le novità legate al gameplay.

La narrazione dovrebbe invece restare molto fedele al capitolo originale, ad eccezione di un singolo dettaglio straziante che non piacerà a molti fan del gioco originale. Nel frattempo, vi ricordiamo che Capcom ha già svelato la bellissima Collector’s Edition ufficiale, ma i preordini italiani non sono ancora stati aperti.