Resident Evil 4 Remake per PS5: prenotalo ora al prezzo più basso del web! Pochi pezzi disponibili!

Gli sviluppatori di Resident Evil 4 hanno promesso di mantenere l’essenza del gioco che ha reso famosa la serie, ma con qualche miglioramento moderno. Secondo quanto dichiarato dagli autori, il gioco subirà una rielaborazione che introdurrà un gameplay più attuale, una trama rivisitata e una grafica vivida e dettagliata. Anche i famosi nemici, i ganados, subiranno un restyling, ma la classica inquadratura dietro la spalla di Leon rimarrà immutata.

Resident Evil 4 verrà sviluppato con l’obiettivo di mantenere uno standard di qualità moderno, senza però snaturare l’essenza del gioco originale. Per i fan della serie, giocare a questa nuova versione sarà come tornare a casa, ma con un tocco di modernità.

Resident Evil 4 sarà lanciato il 24 marzo 2023 e, grazie a questa imperdibile promozione su eBay, potete prenotare la versione PS5 al prezzo più basso del web, ovvero a soli 59,99€, rispetto agli usuali 79,90€, con uno sconto del 25%! Si tratta di un’occasione eccezionale per avere il nuovo capitolo della celeberrima serie comodamente a casa vostra in tempo per il Day One a prezzo scontato!

