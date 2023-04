Resident Evil 4 Remake non rallenta e sta arrivando il record più grande

Dopo le prime settimane dal lancio, Resident Evil 4 Remake non sembra volersi fermare e punta a sconfiggere anche l’episodio con le vendite più veloci della saga.

Il nuovo rifacimento dell’amato quarto capitolo del franchise (che trovate su Amazon) aveva già raccolto numeri impressionanti al lancio, che testimoniano la bontà del lavoro compiuto dal team di sviluppo.

Con 3 milioni di copie vendute in 2 giorni, Resident Evil 4 Remake aveva già la strada spianata per diventare uno degli episodi più importanti della saga.

D’altronde è riuscito anche a battere sé stesso, perché il lancio dell’originale del 2005 su GameCube non fu altrettanto esplosivo, seppure sempre ottimo.

E i numeri non sembrano voler calare perché, come riporta IGN US, ora il ritorno di Leon punta ad arrivare alla vetta della saga con 4 milioni di copie vendute.

Con questi numeri, il titolo sta per diventare quello ad aver venduto più velocemente in assoluto.

La vetta ora è detenuta dal controverso Resident Evil 6 che, pur avendo raccolto consensi misti tendenti al deludente all’epoca, fece davvero sfaceli in termini di vendite.

Di fatto, 4 Remake è il secondo titolo più venduto della storia del franchise e di questo passo lo potrebbe superare: il sesto capitolo arrivò a 5 milioni di vendite totali, ma dopo 12 mesi dal lancio.

Intanto Capcom se la gode ovviamente, guardando al futuro prossimo:

«Capcom continuerà a concentrarsi sull’aumento delle vendite del titolo, anche con l’uscita del contenuto aggiuntivo scaricabile gratuito di The Mercenaries il 7 aprile.»

Il remake, per così dire, della modalità extra originale è infatti arrivato in queste ore nel gioco, portando con sé però delle fastidiose polemiche sulle microtransazioni.

E, a questo punto, è prevedibile che Resident Evil 4 Remake potrà avere un ulteriore boost di vendite entro la fine dell’anno, quando secondo molte fonti verrà pubblicato anche il vociferato DCL su Ada Wong.