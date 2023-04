Resident Evil 4 Remake, la modalità Mercenari è disponibile gratis da ora

Da questo momento tutti i fan di Resident Evil 4 Remake potranno divertirsi con una delle modalità aggiuntive più attese dal lancio: Capcom ha infatti confermato il lancio di Mercenari, la popolare feature disponibile senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di una feature che è ormai diventata una vera e propria tradizione per la serie, che vedeva proprio nel quarto capitolo (trovate il remake su Amazon) una delle sue versioni più popolari di sempre.

Come promesso dagli sviluppatori appena poche settimane fa, il DLC è dunque disponibile gratuitamente e automaticamente incluso insieme all’ultima patch del gioco, già scaricabile su tutte le piattaforme.

In un post sul PlayStation Blog ufficiale, il promotion producer di Resident Evil 4 Remake ci ricorda che l’obiettivo di Mercenari è quello di sconfiggere quanti più nemici possibile in un periodo di tempo limitato, utilizzando tutte le armi a disposizione di Leon.

I giocatori avranno sempre la possibilità di allungare il tempo a disposizione non solo raccogliendo le apposite Time Orb di colore verde, ma anche e soprattutto con uccisioni ingegnose, ad esempio utilizzando il coltello, colpendo i nemici alla testa o semplicemente uccidendo quelli più forti come l’Uomo con la motosega.

Leon potrà inoltre attivare all’occorrenza la modalità Mayhem, grazie alla quale il protagonista otterrà capacità potenziate e tempo extra a disposizione: una meccanica dunque ideale per ribaltare la partita nei momenti di maggiore necessità.

Capcom sottolinea che anche la modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake sfrutterà pienamente il DualSense di PS5: proprio come già accade nella campagna principale, il feedback aptico e i trigger adattivi permetteranno ai giocatori di affrontare un’esperienza ancora più coinvolgente.

Non possiamo dunque che augurarvi buon divertimento e buon download: in futuro dovrebbe arrivare gratuitamente anche il DLC Separate Ways, a giudicare da alcuni indizi ritrovati tramite un datamine. Tuttavia, al momento non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale di Capcom al riguardo.

Il remake è stato particolarmente apprezzato non solo per l’effettiva qualità della produzione videoludica, ma anche per i numerosi segreti nascosti dagli sviluppatori: ad esempio, uno dei boss più iconici del quarto capitolo può essere sconfitto semplicemente… lanciandogli addosso le uova.