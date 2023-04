Resident Evil 4 Remake ha ora le microtransazioni, e i fan non sono contenti

Resident Evil 4 Remake è uscito da pochi giorni, sebbene i fan del titolo Capcom hanno oggi potuto mettere mano alla modalità gratuita Mercenari.

Il rifacimento del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è stato rilasciato a fine marzo, ma ora è già il momento di nuovi contenuti.

L’obiettivo di Mercenari è quello di sconfiggere quanti più nemici possibile in un periodo di tempo limitato, utilizzando tutte le armi a disposizione di Leon.

Ora, però, come riportato anche da DualShockers, i fan del gioco Capcom non sono affatto contenti dell’inclusione delle microtransazioni nel titolo.

Resident Evil 4 Remake ha ricevuto una serie di microtransazioni come parte della modalità DLC Mercenari, che consente ai giocatori di potenziare le armi più velocemente senza dover completare le missioni secondarie.

Tuttavia, l’inclusione di questi extra a pagamento ha suscitato, come sempre, un dibattito tra i giocatori. Secondo quanto rivelato, Mercenari ha dalla sua 11 ticket di potenziamento delle armi a pagamento che consentono agli utenti di accelerare il processo di upgrade.

Queste microtransazioni non sono state accolte con piacere dai giocatori, alcuni dei quali hanno espresso il loro disappunto, etichettando i bonus come «spregevoli».

Creepy seeing people lining up to defend this shit. Microtransactions are inherently scummy. Springing them on players post-launch is moreso.

There are no good microtransactions. https://t.co/kCWXeJ98NP

— Commander Stephanie Sterling (@JimSterling) April 7, 2023