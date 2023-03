Resident Evil 4 Remake è un tale successo che si è battuto da solo

Resident Evil 4 Remake ha vissuto un bel weekend di fuoco e non solo per le torce dei ganados, ma anche e soprattutto per un lancio da record.

Un lancio che ha coinvolto anche tutti quelli che hanno ordinato la loro copia su Amazon, che da qualche giorno possono godersi il loro ritorno a El Pueblo.

Su Steam il titolo ha battuto ogni altra iterazione del franchise, risultando in un altro titolo della serie di Capcom amatissimo dal pubblico.

Questo nonostante la versione abbia dovuto affrontare dei problemi tecnici evidenti, che non ha fermato però i giocatori dal metterci le mani sopra.

Perché Resident Evil 4 è andato così bene da aver battuto anche sé stesso. La versione GameCube ovviamente, il leggendario esordio del quarto capitolo nel mondo videoludico.

Come riporta Game Industry, infatti, il nuovo remake di Capcom non è solo l’ottavo più grande lancio sul mercato fisico della serie nel Regno Unito, ma anche battuto notevolmente la prima settimana di lancio dell’originale per GameCube.

Rispetto al titolo del 2005, le vendite sono state superiori del 29% nel Regno Unico. Bisogna dire che Resident Evil 4 all’epoca era un’esclusiva per il cubetto indaco di Nintendo, una console per altro neanche troppo popolare.

Tuttavia le vendite nella sua totalità furono fisiche perché il digital delivery non era una realtà neanche praticamente diffusa. Successivamente, invece, il titolo è stato pubblicato su piattaforme molto più popolari come Wii, PS2 e ovviamente le sue versioni digitali.

Rispetto ai gli altri episodi più recenti, le vendite del remake di Resident Evil 4 sono al lancio inferiori del 23% rispetto a Resident Evil Village del 2021 e del 38% rispetto al remake di Resident Evil 2 del 2019. Tuttavia, ha battuto le vendite del remake di Resident Evil 3 del 2020 (anche del 38%), ed è stato l’unico remake ad aver vendito più al lancio rispetto all’originale.

Parlando ancora del gioco, Capcom ha voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, attualmente non presente nel remake.

E se la versione PC presenta problematiche, ce n’è un’altra che soffre di un bug particolare: è la versione PS5 di RE4 Remake soffra di un bug tecnico, che Capcom spiega come risolvere temporaneamente.