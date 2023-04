Resident Evil 4 Remake, il DLC Separate Ways non tarderà ad arrivare

Da qualche giorno si parla del DLC con protagonista Ada, Separate Ways, che potrebbe accompagnare nuovamente Resident Evil 4 Remake.

Il titolo Capcom, che trovate su Amazon, ha avuto un lancio ottimo e in seguito potrebbe avere un ulteriore boost con i contenuti aggiuntivi.

Intanto è arrivata l’attesa modalità Mercenari, storico extra arcade che fu una parte integrante dell’offerta del gioco originale.

Tuttavia Mercenari ha introdotto anche le microtransazioni all’interno di Resident Evil 4 Remake, e i giocatori non ne sono rimasti ovviamente contenti.

Più volte si è parlato dei contenuti aggiuntivi di Resident Evil 4 Remake, e tra questi anche il citato Separate Ways. Sono arrivate parecchie indiscrezioni e, ancora adesso, continuano ad arrivarne.

Alcuni hanno affermato che il il DLC con protagonista Ada sarebbe già in sviluppo, e adesso arriva un approfondimento riguardo alla sua probabile uscita.

Diversamente dai contenuti aggiuntivi di Resident Evil Village che hanno impiegato molto tempo per essere pubblicati dopo l’uscita del gioco originale, quelli del remake del quarto capitolo potrebbero arrivare più a stretto giro.

Come riporta Gamingbolt, sono arrivate altre informazioni da parte del noto insider DuskGolem, fonte ormai affidabile soprattutto per quanto riguarda l’ecosistema Capcom.

(1/2) One thing I'll say is the wait for Separate Ways DLC for Resident Evil 4 Remake is it won't be as long as the RE8 DLC, very different situations. RE8 DLC was only really decided to be a thing after RE8 came out, long wait time was because it was all developed after the game

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 6, 2023