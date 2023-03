Resident Evil 4 Remake, la versione PC è funestata da molti problemi

Dopo una lunga attesa Resident Evil 4 Remake è finalmente arrivato, ma gli utenti PC non se lo stanno godendo al massimo.

Quelli console, che l’hanno acquistato su Amazon, invece si sono già buttati di nuovo (o per la prima volta) nella missione da incubo di Leon.

Proprio su Steam, per altro, il titolo ha infranto ogni record relativo alla serie, a dimostrazione di quanto era attesa la produzione di Capcom.

Su PC Resident Evil 4 Remake fa sempre la sua porca figura tra l’altro, stabilendo una bella differenza dall’originale.

Se solamente non fosse funestato da parecchi problemi relativi a Denuvo, come riporta The Gamer. L’ormai famigerato sistema di protezione che, spesso, genera problematiche nei videogiochi di nuova generazione su PC.

Molti giocatori di PC su Steam si stanno infatti lamentando dell’uso dei DRM di Denuvo da parte del titolo Capcom, sostenendo che stiano portando a problemi di prestazioni su configurazioni che dovrebbero essere in grado di gestire il remake con una certa facilità.

Nelle varie testimonianze dei giocatori c’è una certa discrepanza con la Chainsaw Demo, infatti, che non ha creato nessun problema su PC.

Proprio per questo motivo il dito accusatorio viene puntato verso il software Denuvo, che essendo dedicato all’antipirateria è normale che sia stato installato nella versione definitiva del gioco.

Ai giocatori PC non resta che aspettare dei nuovi aggiornamenti a questo punto, nella speranza che Capcom possa riuscire a rendere l’avventura di Leon agile anche sulla master race.

Parlando ancora del gioco, Capcom ha voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, attualmente non presente nel remake.

E se la versione PC presenta problematiche, ce n’è un’altra che soffre di un bug particolare: è la versione PS5 di RE4 Remake soffra di un bug tecnico, che Capcom spiega come risolvere temporaneamente.