Resident Evil 4 Remake è davvero così diverso graficamente dall’originale? Un video risponde alla domanda

Resident Evil 4 Remake è finalmente arrivato sugli scaffali dei negozi, da oggi, riportando in auge un grande classico ma in chiave moderna.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror Capcom (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) propone infatti un gran numero di novità rispetto al gioco uscito diversi anni fa su Nintendo GameCube.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo infatti raccontato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, dopo aver messo a confronto tutte le edizioni del gioco disponibili per le piattaforme PlayStation, un fan ha deciso di mettere a paragone il remake con il gioco originale, facendo emergere tutte le differenze del caso.

Come riportato anche da Wccftech, il remake di Resident Evil 4 di Capcom è uscito oggi e un nuovo video di confronto mostra quanto sia bello il gioco, specie se paragonato al titolo originale.

Dopo gli ottimi rifacimenti di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, il publisher giapponese ha compiuto un altro piccolo miracolo: ma in che modo la grafica del remake differisce da quella dell’originale del 2005?

Il ben noto “ElAnalistsDebits” ha pubblicato un confronto diretto tra il gioco originale e il remake da poco disponibile: trovate il filmato poco più in basso, nel player dedicato.

In base al video, si nota come Capcom abbia realizzato un remake in grado di differire sostanzialmente dal gioco originale, sia per la mera questione tecnica, che per quanto concerne il design dei nemici.

Anche le ambientazioni sono state completamente riscritte a zero, visto e considerato che possiamo parlare di un gioco che dall’originale prende solo alcune meccaniche di gameplay e – ovviamente – la trama principale. Bene così, insomma.

Parlando ancora del gioco, Capcom ha voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, attualmente non presente nel remake.

Ma non solo: da poco è stato rilasciato online il terzo episodio del divertente anime che ha trasformato l’action horror in un progetto palesemente ispirato a serie animate come Heidi.

Per concludere, sembra proprio che la versione PS5 di RE4 Remake soffra di un bug tecnico, che Capcom spiega come risolvere temporaneamente.