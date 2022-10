Resident Evil 4 Remake, la nuova Collector’s Edition è il sogno di ogni fan

Resident Evil 4 è ancora oggi, comprensibilmente, uno dei capitoli della serie più amati di sempre: l’annuncio del remake ha dunque entusiasmato tantissimi fan, che presto potranno celebrare tutta la propria passione per il quarto episodio con una bellissima Collector’s Edition.

Capcom ha infatti annunciato che il remake del quarto capitolo (potete prenotare l’edizione standard su Amazon) potrà essere acquistato anche in una preziosa edizione limitata, perfetta per i più grandi appassionati dell’avventura di Leon e Ashley.

L’annuncio è arrivato durante l’ultimo Resident Evil Showcase, nel quale abbiamo potuto assistere anche a un nuovo video gameplay del remake: l’edizione includerà anche una statua di Leon Kennedy, pronto a una nuova terrificante avventura insieme al suo fidato fucile.

Il gioco sarà poi presentato all’interno di una particolarissima confezione a tema, perfetta per arredare a tema la stanza dei più grandi appassionati di Resident Evil 4.

Al suo interno troverete, ovviamente, anche una copia di Resident Evil 4 Remake e il suo relativo steelbook, oltre a un artbook e un poster dedicato, codici per scaricare DLC aggiuntivi e la colonna sonora in formato digitale.

Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo, le prenotazioni sul mercato italiano non sono ancora state aperte, ma tramite i retailer americani apprendiamo che il prezzo americano sarà di 249.99 dollari. È plausibile dunque aspettarsi una probabile adeguata conversione in euro, anche se ancora non sono arrivate conferme certe.

Naturalmente il nostro consiglio è quello di continuare a tenere d’occhio le nostre pagine per tutte le ultime novità: non appena sarà possibile prenotare la bellissima Collector’s Edition di Resident Evil 4 Remake, vi informeremo tempestivamente per consentirvi di non lasciarvi sfuggire questa imperdibile edizione.

Nel frattempo, vi ricordiamo che durante il Resident Evil Showcase è arrivata un’ulteriore interessante novità per tutti i fan: da questo momento è infatti disponibile una demo speciale dedicata alla modalità in terza persona di RE Village.

Tornando invece in tema con il quarto capitolo, per il momento non è stato chiarito se il remake uscirà davvero anche su Xbox One, dopo che un’inserzione di Amazon aveva suggerito il suo arrivo.