Ada di Resident Evil 4 è la nuova Abby: doppiatrice travolta da insulti

C’è una mandria di videogiocatori che deve essere stata contaminata dalle plagas, perché la doppiatrice di Ada Wong in Resident Evil 4 Remake è stata costretta a chiudere i suoi account social dopo le valanghe di insulti ricevuti dalla suddetta masnada.

La femme fatale che torna in forma smagliante nel remake, che trovate su Amazon, è diventata rapidamente la nuova Abby di The Last of Us Part II per i videogiocatori.

Il personaggio che ha mandato in tilt la community non esattamente normodotata, che da oltre due anni sta inviando minacce di morte non solo alla doppiatrice Laura Bailey, ma anche alla modella che le ha prestato il volto.

E mentre Resident Evil 4 Remake è stato bombardato da recensioni negative, per motivi alla fine comprensibili, ora Ada Wong si è dovuta difendere dall’assalto sui social.

Ovvero Lily Gao, l’attrice che ha dato il cambio alla vecchia doppiatrice di Ada Wong e che presta la voce alla sensuale agente in Resident Evil 4 Remake.

Come riporta The Gamer, Gao è stata rapidamente costretta a disattivare i commenti dal suo profilo Instagram dopo il comportamento eccessivo della community.

È bene specificare che i commenti ricevuti dall’attrice non avevano il tenore di semplici critiche al suo lavoro, ma insinuazioni offensive e insulti verso di lei.

Al momento non è possibile vedere i commenti sul profilo Instagram ovviamente, ma degli utenti li hanno raccolti su Twitter per testimoniarne il tenore:

y’all always take things way too far.. pic.twitter.com/WIJGcVMYNS — . (@alicunts) April 1, 2023

Si passa da insulti come “hai rovinato il remake” a “sei una professionista ma sembravi ubriaca”, fino al fatto che questa nuova Ada Wong non è considerata abbastanza “seducente” da alcuni giocatori (e tristemente anche giocatrici).

Mentre Lily Gao ha ancora disattivato tutte le interazioni sui suoi canali social, fortunatamente c’è un’altrettanto nutrita parte di giocatori che, invece, sostiene il suo lavoro. In particolare è il primo incontro con Leon ad aver fatto breccia nel cuore dei giocatori:

"very smooth" lily gao ill sacrifice my first born for u please say that to me next pic.twitter.com/xl1nmLOp2E — june (@adasbutterfIy) April 1, 2023

Ancora una volta ci tocca assistere al peggio della community dei videogiocatori in un caso che, per altro, ci fa ricordare l’altrettanto controverso episodio di Bayonetta 3.

Parlando di Resident Evil 4 Remake, invece, Capcom è già al lavoro per risolvere il fastidioso bug del capitolo 12 quindi, se ci siete incappati, abbiate pazienza almeno voi.