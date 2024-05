Qualcuno ha creato il "controller" perfetto per giocare a Baldur's Gate 3

Data l'incredibile popolarità di Baldur's Gate 3, probabilmente era solo questione di tempo prima che gli appassionati decidessero di creare un controller "originale" per godersi il capolavoro di Larian Studios.

Come segnalato da IGN US, lo streamer Rudeism ha infatti mostrato sui suoi profili social il suo capolavoro, riuscendo a ricreare una versione gigantesca del misterioso artefatto in grado di proteggerci dall'Assoluta.

E, come avrete ormai capito, si tratta di un autentico controller particolarmente difficile da impugnare: a ogni faccia dell'artefatto corrisponde infatti un pulsante, permettendo con non poca fatica di poter effettivamente portare a termine una campagna in Baldur's Gate 3.

Inoltre, per il movimento sono stati integrati i motion control: basterà dunque muovere leggermente l'artefatto per vedere i nostri eroi muoversi sullo schermo.

Potete ammirare il risultato nella clip video condivisa dal content creator, che troverete allegata qui di seguito e mostra anche alcune fasi del processo di creazione:

Rudeism ha ammesso che il progetto si è rivelato molto più impegnativo del previsto: inizialmente avrebbe dovuto impiegare solo una settimana, ma per il risultato finale — che viene riconosciuto come un regolare controller Xbox wireless — sono stati necessari addirittura 5 mesi.

Tuttavia, per il content creator ne è valsa assolutamente la pena, anche se ammette che non si tratta esattamente di un controller ergonomico — e non ce la sentiamo di dargli torto, a giudicare dalle immagini.

Si tratta in ogni caso di un pezzo unico che sicuramente farà gola a molti appassionati del capolavoro di Larian Studios, ma purtroppo non potrete mai farlo vostro per ovvi motivi (ma restando in tema di repliche, potrete assicurarvi una Moneta dell'Anima su Amazon).

I collezionisti dovranno necessariamente "accontentarsi" dell'edizione fisica, che purtroppo nelle scorse settimane ha subito l'ennesimo rinvio per gli utenti console.

Nonostante l'incredibile successo di Baldur's Gate 3, com'è ormai noto, Larian Studios ha deciso di prendersi una pausa e tornare a lavorare su IP originali.

Dato che Hasbro vuole continuare a produrre videogiochi di D&D — e realizzarne un quarto capitolo — andrà capito come affrontare davvero questo problema: il nostro Valentino Cinefra ha approfondito l'argomento in uno speciale dedicato.