Resident Evil 4 Remake, il bug del capitolo 12 verrà aggiustato presto

Resident Evil 4 Remake ha fatto finalmente il suo debutto glorioso sul mercato, ma l’esperienza di alcuni giocatori non è stata altrettanto gloriosa per via di un glitch relativo al capitolo 12 del gioco.

Alcuni giocatori su console (che hanno acquistato il titolo su Amazon) hanno avuto dei problemi, ma anche la versione PC non è stata da meno.

Per colpa di Denuvo, infatti, Resident Evil 4 Remake su PC non è esattamente la migliore esperienza possibile per vivere il remake di Capcom.

Questo, e altri problemi, hanno portato il titolo a subire anche il rituale review bombing su alcune versioni del gioco. E non è finita qui.

Pur essendo il remake di un gioco di molti anni fa, da qui in poi ci saranno spoiler sulle vicende di Resident Evil 4 Remake. Se non volete rovinarvi la sorpresa vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Nel capitolo 12 di Resident Evil 4 Remake i giocatori ricevono una chiave dal personaggio di Luis che, tecnicamente, viene acquisita alla fine del capitolo 11.

Si tratta di un oggetto fondamentale per il proseguimento del gioco, e in alcuni casi la chiave non viene consegnata bloccando di fatto la progressione.

Se viene eseguita un’azione all’inizio del capitolo 12, prima di vedere sullo schermo la notifica dell’ottenimento della chiave di Luis, non la riceverà. Capcom ha specificamente menzionato l’attacco con il coltello come fattore scatenante del glitch.

⚠️ Resident Evil 4 players ⚠️ Please be aware of a rare but critical progress bug. This issue will only occur under very specific circumstances, as detailed below. We're working on a fix and apologize for any inconvenience. pic.twitter.com/rcJaFXE1jG — Resident Evil (@RE_Games) March 31, 2023

Per il fatto che la chiave non viene utilizzata subito dopo averla ottenuta ma, anzi, molto più avanti nel gioco, alcuni giocatori se ne possono accorgere troppo tardi.

Al momento, infatti, l’unico modo per aggirare il problema è caricare un salvataggio precedente, mentre Capcom ha annunciato che lavorerà per eliminare questo problema.

Anche con questi problemi, tuttavia, Resident Evil 4 Remake ha avuto un debutto da urlo ed è riuscito a battersi anche da solo.

Parlando ancora del gioco, Capcom ha voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, attualmente non presente nel remake.