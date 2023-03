Resident Evil 4 Remake colpito dal review bombing: ecco che sta succedendo

Nonostante abbia riscontrato un incredibile successo a livello di vendite e nei consensi di critica e pubblico, sembra proprio che una manciata di fan non siano rimasti soddisfatti dall’offerta videoludica di Resident Evil 4 Remake, portandolo a essere vittima di review bombing.

Il remake del quarto capitolo (lo trovate su Amazon) ha cercato di non stravolgere la formula amata da milioni di videogiocatori, migliorandolo ovunque possibile: un risultato che è stato apprezzato dalla maggior parte degli utenti, ma che ne ha evidentemente deluso altri.

Come riportato da Game Rant, le pagine ufficiali su Metacritic per tutte le versioni del gioco sono state infatti prese d’assalto da un’ondata di recensioni negative: se la versione PS5 si “salva” con una media di valutazioni degli utenti del 7.1, le critiche più feroci sono facilmente visibili nelle edizioni PS4, Xbox Series X|S e PC, con medie dei voti che vanno — nel momento in cui scriviamo questo articolo — dal 4.4 al 5.5.

Ma come mai Resident Evil 4 Remake è diventato vittima del review bombing? Le contestazioni degli utenti sembrerebbero molteplici, ma le critiche più comuni sono legate a una produzione troppo simile al capitolo originale, oltre che a presunti problemi di performance emersi sulle versioni PS4.

C’è anche chi contesta un sistema di controllo che non sarebbe all’altezza, o anche chi non ha gradito la modifica di alcune sezioni di gioco e l’assenza di alcune modalità — anche se Capcom ha già annunciato che The Mercenaries arriverà tra pochi giorni, mentre i fan hanno già trovato riferimenti al DLC Separate Ways.

Alcuni utenti contestano anche il fatto che Resident Evil 4 Remake sembrerebbe, a loro parere, solo una nuova riedizione del lavoro già svolto con il remake del terzo capitolo, con ben poche novità che giustificherebbero tale operazione.

Una situazione sicuramente complessa e che, data la natura stessa delle recensioni utente su Metacritic, rende difficile capire quali di queste critiche siano legittime e quante altre siano dovute a una semplice voglia di “bocciare il gioco del momento”, come spesso è accaduto a nuove release importanti: vedremo se nelle prossime settimane anche gli utenti più scettici decideranno di cambiare idea.

Quel che è certo è che Resident Evil 4 Remake si è già confermato un incredibile successo: Capcom ha già confermato di aver venduto addirittura 3 milioni di copie in soli 2 giorni. Con buona pace degli hater.

Nelle scorse ore vi abbiamo riportato anche il review bombing riscontrato dalla versione PC di The Last of Us Part I, ma almeno in quel caso sono emersi problemi così gravi da aver generato una divertente serie di meme.