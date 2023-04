Resident Evil 4 Remake, ecco chi ruba l’iconica giacca di Leon nel gioco

Resident Evil 4 Remake è iconico anche per il suo protagonista, ovviamente Leon, insieme alla sua giacca che finisce presto per scomparire nel gioco.

Anche nel recente remake, che trovate su Amazon, Leon perde la sua bellissima giacca dopo le prime ore dall’inizio della sua missione.

Una giacca che, abbiamo scoperto di recente, costa più di mille dollari nella sua controparte reale, dimostrando un certo gusto di Leon per quanto riguarda il vestiario.

Un capo che viene celebrato in una statua che costa quasi quanto la giacca stessa e che, adesso, alcuni giocatori scoprono che fine faccia in Resident Evil 4.

Nel remake non sappiamo dove finisca la giacca di Leon, ma nel titolo originale del 2005 lo possiamo scoprire. Molti di voi l’avranno già fatto ma, come riporta The Gamer, tanti giocatori lo stanno scoprendo solo ora.

Sarà perché si comincia a parlare di Separate Ways, il DLC con protagonista Ada Wong che potrebbe non tardare ad arrivare, e molti lo stanno rigiocando prima di un eventuale annuncio.

Cosa c’entra il DLC? Beh, è proprio in quel contenuto aggiuntivo che si scopre dove finisce la giacca di Leon. E, con poca sorpresa, è colpa di uno dei ganado.

Come potete vedere, Separate Ways rivela che la giacca di Leon non è stata gettata via o persa, ma è stata effettivamente rubata da un ganado con le mani troppo lunghe.

Ada incontra il ganado durante la sua campagna e dopo averlo ucciso dirà: «Sembra la giacca di Leon». Lo è Ada, lo è.

Chissà se, quando e se verrà annunciato, anche la versione remake del DLC con protagonista Ada riporterà questo stesso dettaglio dell’originale. Speriamo che, nel frattempo, le persone abbiano smesso di vessare la povera doppiatrice della spia della saga.

Intanto è arrivata l’attesa modalità Mercenari, storico extra arcade che fu una parte integrante dell’offerta del gioco originale.