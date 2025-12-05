Metroid Prime 4: Beyond è finalmente realtà e, per celebrare questo momento storico per la saga, Metacritic ha pubblicato una panoramica completa dei punteggi di ogni titolo della serie presente nel suo database. Un’occasione rara, perché un nuovo Metroid non arriva certo ogni anno, e l’attesa per un nuovo capitolo della serie Prime durava da ben diciotto anni.

La lista mette insieme praticamente tutto ciò che Metacritic ha potuto registrare: non solo i capitoli Prime, ma anche spin-off, avventure 2D e riedizioni. Mancano inevitabilmente i classici storici come Metroid per NES, Metroid II per Game Boy e Super Metroid, semplicemente perché usciti prima dell’esistenza della piattaforma.

Da notare anche che il punteggio di Metroid Prime 4: Beyond si riferisce alla versione Switch 2, mentre le recensioni della versione Switch tradizionale sono ancora in arrivo.

Ecco la lista completa dei punteggi raccolti da Metacritic:

Metroid Prime (GameCube, 2002) - 97 Metroid Prime Remastered (Switch, 2023) - 94 Metroid Prime 2: Echoes (GameCube, 2004) - 92 Metroid Fusion (GBA, 2002) - 92 Metroid Prime 3: Corruption (Wii, 2007) - 90 Metroid: Zero Mission (GBA, 2004) - 89 Metroid Dread (Switch, 2021) - 88 Metroid Prime Hunters (DS, 2006) - 85 Metroid: Samus Returns (3DS, 2017) - 85 Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2, 2025) - 80 Metroid: Other M (Wii, 2010) - 79 Metroid Prime Pinball (DS, 2005) - 79 Metroid Prime: Federation Force (3DS, 2016) - 64

Se questi punteggi rappresentano il consenso della critica, la classifica basata sui voti degli utenti vede Metroid Prime al primo posto, seguito dal Remaster e da Metroid Prime 2.

Per chi vuole approfondire l’ultima avventura di Samus, su SpazioGames vi abbiamo proposto la nostra recensione, nella quale il nostro Andrea Maiellano vi ha spiegato che il gioco "è esattamente quello che doveva essere, ovvero un ottimo sequel per la celebre trilogia terminata diciotto anni fa".