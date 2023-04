Resident Evil 4 non fa paura? Ecco un Regenerador al posto di Ashley

Se siete tra i videogiocatori alfa che non hanno avuto paura con Resident Evil 4 Remake, c’è una mod terrificante che dovreste provare.

Il titolo originale, così come il remake che trovate su Amazon ovviamente, è responsabile della famigerata deriva action® che i fan di Resident Evil hanno sempre reputato dannosa.

Poco importa che il titolo sia effettivamente ricco di tensione, e che proprio questo stia piacendo tantissimo ai giocatori che lo hanno comprato in massa.

Mentre il capitolo ancora più action della serie sembra che potrebbe essere il prossimo oggetto di un remake, una mod rende Resident Evil 4 Remake decisamente più spaventoso.

I Regenerados, le terrificanti creature in grado di non morire se non colpendo le plaga al loro interno con il visore termico, sono senza dubbio le creature più terrificanti del gioco.

In particolare nella primissima partita, quando ancora non si è preparati né equipaggiati per affrontarle a dovere. Ecco, immaginate di avere un Regenerado per tutto il tempo a fianco a voi, al posto di Ashley.

Questo è l’obiettivo della mod creata da un utente su Nexus Mods, dal nome “Regenerador replaces Ashley” (ovviamente), che rimpiazza Ashley con la temibile creatura.

La quale si comporta esattamente come Ashley, quindi non cercherà in ogni modo di uccidere brutalmente Leon. Ma il pensiero di avere un Regenerado sempre vicino che, con il tempo, diventa sempre più amichevole forse è ancora peggio.

La mod è disponibile ovviamente solo su PC e, nel caso vogliate dare un nuovo senso di orrore a Resident Evil 4 Remake, è già disponibile per il download.

Se non altro non servirà l’altra mod di Ashley, quella che tutti i giocatori aspettavano e che è arrivata subito.

Speriamo non tocchino la povera Ada in questo modo, visto che la sua doppiatrice è già stata sommersa di critiche nelle ultime ore. Così come di supporto e complimenti, va detto, da un gruppo di fan più normali.