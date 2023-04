Insulti ad Ada di Resident Evil 4 Remake: «È fottu*amente vergognoso»

Nelle scorse ore, la doppiatrice di Ada Wong in Resident Evil 4 Remake è stata costretta a chiudere i suoi account social dopo gli insulti ricevuti dai “fan”.

Il personaggio è infatti tornato in forma smagliante nel remake, che trovate su Amazon, ma quanto pare non tutti sono d’accordo con la sua riuscita a schermo.

Quindi, mentre Resident Evil 4 Remake è stato vittima di review bombing per motivi tutto sommato comprensibili, i problemi legati ad Ada Wong sembrano di tutt’altra natura.

Ora, però, a seguito della valanga di insulti ricevuti, una certa fetta d’utenza “sana” ha deciso di difendere la doppiatrice del gioco.

Come riportato anche da Games Radar, la community di Resident Evil sta condividendo il proprio sostegno a Lily Gao dopo l’aspra reazione di alcuni utenti tossici nei confronti dell’attrice, per la sua interpretazione di Ada Wong nel remake di Resident Evil 4.

Gli insulti ricevuti da Gao sono stati così numerosi e sgradevoli che la doppiatrice ha disattivato i commenti ai suoi post su Instagram relativi al ruolo.

Il comportamento di questi giocatori è stato condannato da molti membri della comunità di Resident Evil che si sono schierati a favore di Gao sui social media.

Sul subreddit di Resident Evil, l’utente Btb7861 ha dichiarato: «Dai post in cui si piange per la ‘registrazione di Choppy’ agli orribili commenti su YouTube che buttano giù il femminismo e la cultura ‘Woke’. È fottu*amente vergognoso che la gente si comporti in questo modo».

E ancora: «Fredda e calcolatrice, questa è Ada ora. Solo perché non è sexy ciò non la rende pessima». Un altro utente scrive: «Il bullismo e le molestie nei confronti dell’attrice vocale sono assolutamente un problema e una vergogna», aggiungendo che «non c’è nulla di sbagliato nelle critiche e nel non apprezzare la voce, purché si rispetti l’attrice che sta solo facendo il suo lavoro».

Allo stesso modo, Red-Raptor3 – che ammette di non apprezzare particolarmente la voce di Ada nel remake – afferma: «I fan che molestano i social media di Lily Gao sono feccia e dovrebbero assolutamente smettere».

Anche su Twitter c’è stata un’ondata di sostegno alla doppiatrice. Un utente scrive: «Mi rattrista molto che la gente odi Lily Gao. Penso che sia stata assolutamente fantastica e che abbia fornito un’interpretazione misteriosa, gentile, cazzuta ma affascinante, proprio come Ada è conosciuta. Ha aggiunto un livello completamente nuovo al personaggio e lo adoro».

Purtroppo questo genere di cose si verifica troppo spesso, visto che da oltre due anni stanno inviando minacce di morte non solo alla doppiatrice di Abby in The Last of Us Part II Laura Bailey, ma anche alla modella che le ha prestato il volto.

Ancora una volta ci è toccato assistere al peggio della community dei videogiocatori in un caso che, per altro, ci fa ricordare l’altrettanto controverso episodio di Bayonetta 3.