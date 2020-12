Resident Evil 4 esclusiva Nintendo perché Mikami pensava PlayStation e Xbox sarebbero sparite

In un’intervista celebrativa dei suoi primi 30 anni nell’industria, Shinji Mikami ha rivelato di aver preso lui stesso la decisione di lanciare Resident Evil 4, al tempo, come un’esclusiva Nintendo.

Il gioco fu lanciato infatti solo su GameCube, prima di approdare negli anni successivi sulla maggioranza delle piattaforme.

Questa curiosa scelta fu legata, a quanto afferma Mikami, non tanto ad un accordo di business, ma soprattutto alla sua idea che PlayStation e Xbox sarebbero sparite per qualche ragione.

“Al tempo, pensavo ‘Beh, Nintendo potrebbe essere la sola rimasta in futuro a fare giochi per la gente – non solo bambini, ma anche adulti’. Quello era il pensiero al tempo”.

Il giapponese ha ovviamente ammesso di essersi sbagliato, dal momento che PlayStation è alla sua quinta console casalinga e Microsoft alla quarta.

Dal canto suo, in quel momento, il director credeva fortemente in questa visione, al punto da spingere il chairman Tsujimoto Kenzo a decidere tra lui e l’uscita multipiattaforma.

Mikami non è nuovo a rivelazioni curiose, come quelle sulle inquadrature fisse del primo Resident Evil che, in realtà, lui non ama particolarmente.

Nintendo, del resto, non è certo nuova ad accordi di esclusive anche a tempo, e persino di recente ne ha siglato uno importante proprio con Capcom.