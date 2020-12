Non solo Sony e Microsoft, anche Nintendo paga per le esclusive

La pratica delle esclusive a pagamento suscita continuamente polemiche nella community del gaming ma, a quanto pare, non riguarda soltanto Microsoft e Sony: anche Nintendo fa uso di questa pratica, sebbene con una discrezione notevolmente superiore.

In un leak che ha coinvolto recentemente i documenti di Capcom, è emerso infatti che la Grande N ha sborsato una cifra importante per rendere Monster Hunter Rise un’esclusiva.

La cifra versata nelle casse dello sviluppatore di Kyoto sarebbe di circa $6 milioni, mentre l’esclusiva sarebbe invece soltanto a tempo.

Il lancio di Monster Hunter Rise, stando agli stessi documenti, sarebbe comunque previsto pure per PC nel 2021, si ritiene sette mesi dopo l’uscita originale programmata per marzo.

Inizialmente, si sarebbe discusso di avere il gioco in esclusiva totale per Nintendo Switch, ma tale pista sarebbe stata scartata in seguito alla valutazione che, limitare un progetto del genere ad una singola piattaforma dopo il successo di Monster Hunter World, potrebbe danneggiare le entrate della software house nipponica.

Nei documenti si discute inoltre della release cinese del progetto, ritenuta difficile da vendere da quelle parti ma invece potenzialmente di successo nel momento in cui il gioco dovesse arrivare su PC.

La pratica delle esclusive a tempo ha trovato larga applicazione in Giappone, dove i diversi platform owner stanno intervenendo per dare una mano agli sviluppatori di dimensioni medio-alte e al contempo assicurarsi uscite sui propri sistemi in anteprima.

Un caso simile è avvenuto anche per quanto riguarda Microsoft con Yakuza Like a Dragon in versione next-gen, e similmente i termini dell’accordo che ha portato il titolo a turni prima su Xbox Series X sono in teoria rimasti privati.

Ben noto è il caso di Final Fantasy XVI, per il quale era stata prima annunciata una versione PC da affiancare a PS5, salvo poi farla sparire nel nulla su indicazione di Sony. La stessa casa che si è assicurata le esclusive di Deathloop e Ghostwire: Tokyo da Bethesda.