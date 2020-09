Remothered Broken Porcelain anticipa la sua uscita, ecco quando sarà disponibile

Il publisher Modus Games e Darril Arts hanno comunicato che Remothered: Broken Porcelain, precedentemente previsto per il prossimo 20 ottobre, sarà invece disponibile con una settimana di anticipo e quindi debutterà sul mercato il 13 dello stesso mese. Il titolo sarà lanciato per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC (su Steam), al prezzo di circa 30 euro.

Ricordiamo che l’originale Remothered: Tormented Fathers è ispirato alle atmosfere della saga di Clock Tower e agli altrettanto noti Haunting Ground, Silent Hill e Rule of Rose, tanto da diventare in breve tempo un piccolo, grande classico del genere di appartenenza.

Broken Porcelain introduce diversi cambiamenti rispetto al capitolo precedente, soprattutto in termini di gameplay e narrazione, che infondono nuova vita ai personaggi e consentono di raggiungere un livello di coinvolgimento senza precedenti in questa inquietante avventura, sia ai nuovi fan che ai fedeli della serie.

Noi di SpazioGames ve ne avevamo già parlato in occasione della nostra anteprima durante un interessante press meeting con gli sviluppatori (trovate il nostro resoconto a questo indirizzo).