Red Weekend MediaWorld: tre giorni di offerte pazze su tech e non solo!

È finalmente giunto il weekend e, a quanto pare, la nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata Red Weekend, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti, anche a tasso zero e con consegna gratuita, sino a domenica 7 novembre. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, PC Desktop, tablet e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo la soundbar SAMSUNG HW-Q950T/ZF, che oggi viene proposta a 759€, rispetto ai 1.499€ di listino, per un risparmio reale di 740€.

Testata e calibrata presso il California Audio Lab di Samsung, la soundbar SAMSUNG HW-Q950T/ZF offre un ascolto immersivo con un vero audio a 9.1.4 canali. L’impianto audio comprende anche due altoparlanti posteriori wireless, dotati di tecnologia up-firing, per dare il tocco finale alla configurazione surround del vostro home cinema.

La soundbar SAMSUNG HW-Q950T/ZF è inoltre dotata della tecnologia Adaptive Sound, che offre un suono ottimizzato in base alla singola scena. Ad esempio, potrete sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso, così non vi sfuggirà nulla nemmeno dei dialoghi più sussurrati.

Sarà come avere un cinema nel salotto di casa grazie agli speaker up-firing e side-firing che diffonderanno i suoni in ogni direzione, anche sopra la vostra testa, grazie al supporto di tecnologie quali Dolby Atmos e DTS:X.

Le offerte incluse in questo Red Weekend di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte MediaWorld