Un giocatore di Red Dead Redemption 2 si è impadronito di un’intera città, perché sì

Red Dead Redemption 2 ha un numero di fan ancora molto coinv0lti, i quali non sembrano volere abbandonare le lande selvagge del Far West targate Rockstar Games, specie online.

Il titolo open world western (lo potete fare vostro a prezzo davvero basso su Amazon) ha ancora un posto speciale nel cuore di ogni cowboy.

Del resto, questa estate si terrà anche evento a tema Red Dead non ufficiale, che vedrà comunque la partecipazione di un gran numero di star.

Ora, mentre alcuni si lamentano che l’ultimo aggiornamento di Red Dead Online ha di fatto “rotto” il gioco, qualcun altro si sta divertendo impadronendosi di un’intera città del gioco.

Come riportato anche da Gaming Bible, vi siete mai chiesti che aspetto abbia un’intera città di residenti legati in Red Dead Redemption 2? Se lo avete fatto, non c’è più bisogno di chiederselo: un giocatore ha deciso di portare la caccia alle taglie a un livello superiore.

L’utente Alexc518 ha caricato il video sul subreddit di RDR, intitolato “Wiggle Buddies (Reunion)”, il quale mostra i risultati di una caccia di ben 1.045 dollari su un’intera città.

Dato che questa impresa è impressionante e spaventosa allo stesso tempo, molti si sono chiesti come Alexc518 sia riuscito a far sì che la città si prostrasse ai suoi piedi. La risposta? La paura.

Avendo accumulato 660 upvotes, il video è diventato una vera e propria leggenda tra i fan di Red Dead: in effetti, ci sono stati vari casi in cui i giocatori hanno “preso in mano la situazione”, ma in questo caso si è sicuramente superato il limite consentito.

Restando in tema, una mod piuttosto interessante rilasciata alcune settimane fa ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel classico western di Rockstar.

Ma non è tutto: altri fan di Red Dead Redemption 2 hanno da poco scoperto un contenuto tagliato davvero molto importante ai fini della storia principale del gioco.