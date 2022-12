Red Dead Redemption, qualcuno ha scoperto un macabro segreto dopo 12 anni

Red Dead Redemption, il meraviglioso open world western di Rockstar Games, è da tempo al centro di omaggi di ogni genere da parte dei fan, incluso il fatto che ancora oggi emergono segreti nascosti per anni.

Dopo il successo ottenuto da Red Dead Redemption 2 (che potete recuperare in offerta su Amazon) gli appassionati non hanno mai dimenticato le avventure di John Marston.

Se per il momento Red Dead Redemption Remastered non si farà, specie dopo il lancio non proprio al top di GTA Trilogy, è anche vero che gli appassionati non amano starsene con le mani in mano.

Quindi, dopo che anche anche un porting next-gen del secondo capitolo è stato cancellato, qualcuno ha infatti scovato una chicca niente male nel primo RDR.

Senza paura e con molte macchie... ma con gli occhi di un buono.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul primo Red Dead Redemption. Proseguite solo ed esclusivamente se avete giocato al titolo in questione Siete stati avvisati.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, molti fan di Red Dead Redemption conoscono la missione secondaria “Fiori per una signora”, più per la sorpresa davvero macabra che attende John alla fine.

Ora, un giocatore ha recentemente scoperto che c’è molto di più di quanto si possa supporre nel suo lugubre finale. Questa missione secondaria vede Marston imbattersi in un uomo anziano di nome Billy West, che sta raccogliendo fiori per la moglie per festeggiare il loro cinquantesimo anniversario.

È una delle prime missioni secondarie che i giocatori possono sbloccare in Red Dead Redemption e prevede che John aiuti l’anziano raccogliendo tre mazzi di fiori per il bouquet.

Dopo aver raccolto Feverfew selvatico, Red Sage e Desert Sage per Billy, i giocatori sono invitati a raggiungere lui e sua moglie Annabel nella loro capanna, insistendo affinché John provi il tè della moglie.

Sembra abbastanza innocuo, tanto che la maggior parte dei giocatori viene colta di sorpresa quando scopre che Annabel West è morta da anni prima degli eventi del gioco e che il marito, chiaramente vedovo, si illude che sia ancora viva, o forse si rifiuta di accettare il fatto che sia morta.

In una scena in cui John tenta goffamente di uscire dall’ora del tè mentre il cadavere di Annabel è immobile sulla sua sedia a dondolo, i giocatori iniziano a capire quanto possa essere cupo l’umorismo del gioco.

Anche se John riesce a sfuggire alla macabra sequenza, i giocatori possono rientrare nella capanna subito dopo aver concluso la missione e, se sono abbastanza imprudenti, possono far perdere la testa ad Annabel in senso letterale, nonostante non abbia ancora superato i trent’anni.

Forse il fatto più oscuramente affascinante di questa missione secondaria è che Rockstar Games sembra aver tenuto conto non solo della possibilità per i giocatori di rientrare nella baita lo stesso giorno, ma anche di agitarsi intorno al cadavere di Annabel abbastanza da farle cadere la testa.

