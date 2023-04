Red Dead Redemption 2, nuovo aggiornamento “aggiusta” il gioco su PC

Red Dead Redemption 2 ha un numero di giocatori ancora molto alto, i quali nei giorni scorsi sono incappati in un aggiornamento che ha di fatto “rotto” il gioco.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero notevole su Amazon) ha da sempre un posto speciale nel cuore di ogni cowboy che si rispetti, specie quelli che continuano le loro traversate in Red Dead Online.

Venerdì 24 marzo 2023 i fan hanno potuto inaugurare il weekend con un nuovo aggiornamento per il gioco, una “manutenzione generale” che a quanto pare ha creato anche qualche problema ai giocatori.

Ora, come riportato anche da Gaming Bible, un nuovo update rilasciato pochi giorni fa ha tentato di mettere le cose a posto relativamente un altro problema inerente il gioco su WIndows PC.

Alcuni giocatori non riuscivano infatti a giocare all’avventura western di Rockstar, a causa di un bug che bloccava il gioco su PC quando si avviava il tutto tramite il Rockstar Games Launcher utilizzando Windows.

Il bug in questione è l’aggiornamento KB5023774 di Windows 11 che ha impedito l’avvio del gioco. Si tratta quindi di un problema che rompeva letteralmente il gioco.

Purtroppo, invece di rilasciare una patch per risolvere il problema, Microsoft ha semplicemente informato i giocatori di “aggiornare a Windows 11, versione 22H2”. Fortunatamente, Rockstar Games ha trovato una soluzione per consentire ai giocatori di godersi Red Dead Redemption 2 all’avvio tramite il launcher di Windows 11.

Nelle note della patch si legge che: «Sono stati apportati miglioramenti alla stabilità del Rockstar Games Launcher», ragion per cui si spera che il problema sia stato risolto almeno per la maggior parte dei giocatori. L’aggiornamento del sistema operativo alla versione Windows 11 22H2 resta in ogni caso un’alternativa valida.

