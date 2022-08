Red Dead Redemption 2, un fan incappa in un momento molto inquietante

Giochi come Red Dead Redemption 2 sono così grandi da nascondere molte cose dentro di sé, alcune delle quali possono risultare anche sorprendenti.

Il mastodontico titolo western di Rockstar Games, che potete recuperare ormai a prezzo molto buono, è stato per molti giocatori un vero e proprio mondo in cui perdersi.

Anche se a volte l’offerta non è bastata, visto che alcuni modder sono riusciti a creare addirittura una seconda campagna single player dopo quella originale.

E il mondo di gioco originale è stato aggiornato sempre dai fan, i quali hanno aggiunto delle aree inedite facendo diventare il gioco ancora più mastodontico.

Tra le tante cose che il titolo Rockstar riesce a fare con grande efficacia c’è il mettere in scena la crudezza della vita nel Far West.

Un periodo storico in cui la vita era spesso in pericolo e, in generale, poteva portare alcune persone a compiere gesti inconsulti.

Come quello scoperto da un utente di Reddit che, come potete vedere dal video qui sotto, si è ritrovato di fronte ad una scena decisamente inquietante.

Girovagando per la vecchia America, il giocatore si è accorto di una scena che si svolgeva su una montagna in lontananza di fronte a lui: un uomo che si impicca.

Una situazione talmente surreale e cruda che lo stesso giocatore si è chiesto se davvero avesse appena assistito all’impiccagione di un uomo.

Certo non stonerebbe vedere una cosa del genere in un racconto così crudo come Red Dead Redemption 2, ma potrebbe esserci una spiegazione più semplice e meno evocativa.

Come suggeriscono nei commenti, è probabile che con l’avvicinarsi il giocatore abbia solamente innescato lo spawn del corpo che era già impiccato, dando l’illusione che lo stesse facendo proprio in quel momento.

Ci piace rimanere dell’idea che possa essere vera l’opzione del giocatore iniziale. Così come che, da qualche parte, esista il porting next-gen del gioco ormai cancellato.

A proposito di videogiochi che diventano inquietanti, avete mai pensato a come potrebbe essere Snorlax nel mondo reale? Carino? Non esattamente.