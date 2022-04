Red Dead Redemption 2, nuovo aggiornamento disponibile

Rockstar Games ha distribuito un nuovo aggiornamento per Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online disponibile a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 27 aprile.

Si tratta sicuramente di un’ottima e inaspettata notizia per tutti i fan del capolavoro western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo notevole).

Dopo il rilascio di una nuova patch per Grand Theft Auto V avvenuto ieri mattina, a quanto pare neppure l’open world ambientato nel Far West è stato lasciato a bocca asciutta.

Come riportato anche da DualShockers, non capita spesso infatti che Rockstar Games rilasci patch lato client per i suoi giochi, anche se sia Red Dead Online che GTA Online vengono aggiornati settimanalmente lato server.

L’ultimo aggiornamento di Red Dead Redemption 2 ha iniziato a girare sul Rockstar Games Launcher e su Steam all’inizio della giornata di oggi, arrivando rispettivamente a 4.11GB e 2.8GB.

Al momento non ci sono conferme sulla comparsa della patch su console PlayStation e Xbox, le quali potrebbero in ogni caso essere distribuite nel corso della giornata.

Gli utenti del forum di GTA stanno segnalando che l’aggiornamento di oggi è relativo a varie correzioni di bug e miglioramenti, ma la grande dimensione del file di download ha insospettito i più.

Un giocatore ipotizza infatti che l’aggiornamento di oggi risolva anche gli stessi problemi riscontrati in GTA Online, specie lato lobby e inviti.

NEWS: Red Dead Redemption 2 // Online has received a Patch update today. 2.8GB on Steam & 4.11GB on R* Launcherhttps://t.co/JuP6cst6xY pic.twitter.com/3eiqIuhkuc — Red Dead News RockstarINTEL.com (@RDonlineNews) April 27, 2022

Rockstar Games non ha in ogni caso ancora rilasciato le note ufficiali della patch per l’aggiornamento di Red Dead Redemption 2 di oggi, 27 aprile, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più.

Restando in tema, alcuni mesi fa un giocatore ha ricreato nel titolo Rockstar una delle scene della cinematografia western migliori di tutti i tempi.

Ma non solo: pur essendo un gioco graficamente ancora all’altezza, RDR2 soffre però di qualche bug di troppo, in grado di strappare più di un sorriso.

Infine, Red Dead Redemption 2 offre la possibilità di imbarcarsi in imprese epiche, ma non sempre tutto va per il verso giusto.