Red Dead Redemption 2 ha ottenuto un nuovo record impressionante

Che Red Dead Redemption 2 sia un caposaldo dell’industria dei videogiochi non è certo una novità, ma che continui a vendere tantissimo non era scontato.

Ben lontano dall’essere, in ogni caso, un juggernaut macina-soldi come Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon), il titolo Rockstar è comunque solidissimo.

Anche se, è bene ricordarlo, ad anni di distanza è venuto fuori che GTA V è stato comunque uno dei videogiochi più venduti dell’anno in digital delivery.

E se Red Dead Online è stato purtroppo un buco nell’acqua, il titolo principale ha avuto ben altra caratura in quanto a vendite.

Come riporta VG247, l’epopea western può segnare nel proprio curriculum un altro record: 50 milioni di copie vendute.

Lo ha annunciato Take-Two, con del comprensibile entusiasmo, nel recente incontro con gli azionisti e conseguente report finanziario.

Con questo nuovo record, Red Dead Redemption 2 entra nella lista dei videogiochi più venduti di tutti i tempi. Vendite che, per stessa ammissione dell’azienda, hanno superato le aspettative anche considerato il periodo natalizio e conseguenti offerte.

Quando il gioco è stato pubblicato, nel 2018, ha accumulato $725 milioni nel primo weekend, superando le vendite totali del precedente Red Dead Redemption in due settimane.

Contemporaneamente il già citato Red Dead Online ha avuto il suo ultimo aggiornamento, Blood Money, pubblicato a luglio 2021 e, al contrario del titolo principale, è purtroppo considerabile un fallimento.

Giusto qualche settimana fa Red Dead Redemption 2 aveva anche accumulato un nuovo record su Steam, raccogliendo a sé un numero di giocatori totali impressionante.

Visto il grande successo i fan hanno cominciato a chiedere, quasi da subito probabilmente, una serie TV di qualità ispirata al gioco, come il The Last of Us di HBO.

Infine, altri appassionati di Red Dead Redemption 2 hanno invece scoperto da poco un contenuto tagliato davvero molto importante.