Red Dead Redemption 2 ha raggiunto un altro traguardo, ad anni dall’uscita

Red Dead Redemption 2 è un gioco ancora oggi idolatrato, al punto che il titolo ha da poco raggiunto un nuovo picco di giocatori su Steam.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) ha infatti vissuto tempi d’oro, i quali non sembrano voler tramontare in alcun modo.

Vero anche che, poco dopo il lancio della modalità multigiocatore di Red Dead Online (resa un prodotto standalone) il capolavoro della Grande R non sembra arrestarsi di un solo millimetro.

Ora, come riportato anche da Game Reactor, Red Dead Redemption 2 ha raggiunto un nuovo picco di giocatori simultanei su Steam, nonostante sia uscito su PC alla fine del 2019.

Più nel dettaglio, il gioco open world dedicato ai cowboy di Rockstar ha raggiunto un picco di ben 69.134 giocatori in contemporanea, un vero e proprio record.

Si tratta infatti del numero più alto di giocatori simultanei che Red Dead Redemption 2 ha raggiunto da quando è stato lanciato su Steam, oltre tre anni fa.

Questo annienta di fatto il precedente record di appena 10mila nuovi giocatori connessi al titolo Rockstar, che poco non è. Staremo a vedere se nei prossimi mesi RDR2 riuscirà a superare se stesso, ancora una volta.

Ricordiamo che negli ultimi mesi un altro big ha visto un traguardo simile: Cyberpunk 2077 è infatti tornato ad essere di moda su Steam, con un picco di giocatori che è il titolo non ha mai visto dal lancio.

Restando in tema, avete letto anche che una nuova mod di Red Dead Redemption 2 rende il gioco molto più violento e realistico, specie le reazioni ai colpi e le animazioni di morte?

Infine, altri appassionati sfegatati del titolo Rockstar ambientato tra le lande del Vecchio West hanno invece scoperto un contenuto tagliato davvero molto importante (vedere per credere).