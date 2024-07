Trust GXT 714 Ruya | Recensione - Giocare comodi!

Da qualche settimana, sto testando Trust GXT 714 Ruya, una sedia gaming ergonomica – sul modello racer di quelle molto diffuse ora – che trova un interessante rapporto qualità/prezzo, offrendo una seduta vivibile anche d'estate, grazie al tessuto traspirante con cui è realizzata.

Vediamola da vicino nella recensione.

Trust GXT 714 Ruya: specifiche e caratteristiche

Per quanto riguarda le caratteristiche della sedia, le riassumo così:

Numero di ruote : 5 da 50 mm

: 5 da 50 mm Altezza schienale : 83 cm

: 83 cm Larghezza seduta : 52 cm

: 52 cm Profondità seduta : 42 cm

: 42 cm Peso totale : 19 kg

: 19 kg Dimensioni della sedia : 750 x 710 x 1340 mm

: 750 x 710 x 1340 mm Pistone a gas per il sollevamento : sì, da 100 mm, classe 4

: sì, da 100 mm, classe 4 Braccioli regolabili : sì (in altezza e rotazione)

: sì (in altezza e rotazione) Altezza regolabile : sì

: sì Schienale inclinabile : sì

: sì Altezza massima utente : 195 cm

: 195 cm Peso massimo utente : 150 kg

: 150 kg Materiale imbottitura schienale e seduta : schiuma ad alta densità

: schiuma ad alta densità Cuscino lombare : sì, rimovibile

: sì, rimovibile Cuscino cervicale : sì, rimovibile

: sì, rimovibile Altri materiali: anima in legno, struttura ruote in plastica

Cosa c'è nella scatola

All'interno della confezione, realizzata in materiali riciclabili, trovate:

Sedia da gaming (da assemblare)

Cuscino lombare

Cuscino cervicale

Utensili per l'assemblaggio

Manuale di istruzioni illustrato.

Montaggio e design

La sedia arriva (ovviamente) in una scatola piuttosto ingombrante e che pesa una ventina di chili. Una volta aperta la confezione, però, si capisce immediatamente che il montaggio è molto intuitivo e accessibile, e si può fare anche da soli (ma se siete in due è molto più veloce).

Schienale, seduta, ruote, pistone e gli altri pezzi chiave della sedia sono pronti al montaggio ed è presente un sacchetto con dentro tutte le viti e gli utensili necessari per l'assemblaggio. Le istruzioni sono ben illustrate e permettono di montare il tutto in modo molto intuitivo.

Nel mio caso, eravamo in due persone e non abbiamo impiegato più di venti minuti ad allestire il tutto, con qualche grattacapo solo per l'allineamento dello schienale, dove bisogna fare un po' di forza.

I fori, oltretutto, erano molto precisi, mentre in passato mi è capitato (anche con sedie che costavano qualcosa in più di questa) di avere dei fori leggermente spostati che mi hanno costretta ad ingegnarmi, perché non si allineavano bene alle guide per fissare lo schienale. Non è stato questo il caso e sono riuscita a procedere senza intoppi.

Da soli, probabilmente si perde qualche minuto in più, ma le istruzioni sono molto chiare e aiutano a seguire la procedura giusta per fare le cose nel modo più comodo possibile.

Già durante l'assemblaggio, i materiali della sedia sono stati una piacevole scoperta. Se lo schienale e la seduta hanno dei cuscinetti sul lato esterno realizzati in ecopelle, i cuscini che entrano a contatto con voi sono rivestiti in tessuto traspirante: una scelta interessante soprattutto per l'utilizzo estivo, dato che le sedie in pelle o simili fanno sudare molto di più.

I braccioli sono realizzati in plastica, così come la struttura che sorregge il pistone e le ruote. L'anima della sedia è in legno, mentre sia la seduta che lo schienale sono dotate di una schiuma ad alta densità votata alla comodità.

Sono presenti anche un cuscino lombare e un cuscino cervicale, che potete installare mediante delle apposite cinghie – o rimuovere molto facilmente, se doveste scoprire che non sono di vostro gradimento.

La GXT 714 Ruya è disponibile in diverse colorazioni (nera, rossa, bianca o blu): nel mio caso, quella nera mi ha colpito perché non è troppo appariscente e si adatta bene anche a un contesto di lavoro, senza parti troppo appariscenti.

Nelle versioni colorate, invece, l'anima rimane nera, ma cambiano gli accenti che incorniciano la seduta e lo schienale.

Ma si sta comodi?

In questa fascia di prezzo (249,99€ di listino, ma si trova a prezzi inferiori presso i vari rivenditori), ho provato diverse sedie e devo dire che GXT 714 Ruya mi ha colpito da subito per la comodità. Abitualmente, nella mia postazione utilizzo una sedia con rivestimento in similpelle – e in questi giorni caldi la cosa mi causa più di una sofferenza, poiché si rimane letteralmente appiccicati alla seduta.

Questo non capita con la soluzione di Trust, perché la pensata del tessuto traspirante nei punti a contatto con l'utente è sia ben immaginata che ben eseguita.

Oltretutto, ho trovato lo spostamento della sedia molto leggero e piacevole, poiché consente magari di muoversi rapidamente da una postazione all'altra se, come me, avete la scrivania del PC attigua alla TV dove invece sono collegate le console. Molto meglio, insomma, di altre sedie che hanno le ruote un po' frenate e dove si fatica a muoversi.

In termini di esperienza d'uso e di ergonomia, la sedia ha una leva sul lato destro (con una bella impugnatura che accoglie le dita) che permette di inclinare a piacimento lo schienale, che è ben fermo e non dà la sensazione di avere "gioco" o oscillazioni quando vi ci appoggiate contro. È anche possibile selezionare l'inclinazione della seduta con un'apposita manopola e utilizzare la leva del pistone per decidere l'altezza della sedia.

La sedia Trust GXT 714 Ruya punta tutto sulla sostanza e su quello che conta davvero in questo tipo di prodotti: stare comodi – e a lungo.

Quello che però mi è piaciuto di più sulle regolazioni è la possibilità di(di qualche grado, non con una rotazione completa), tramite un apposito pulsante posto su ciascuno di essi.

Di solito, in molte soluzioni nella stessa fascia di prezzo l'altezza dei braccioli non è davvero regolabile da sé, e questo causa dei grattacapi se dovete sistemarla sotto la scrivania in un momento di non utilizzo, costringendovi ad abbassare l'intera seduta tramite il pistone.

La superficie dei braccioli, gommati, è anche sagomata in modo che accolga le braccia, anche se non ci sono imbottiture particolari e forse sarebbe stata meglio una superficie leggermente concava. Poggiandoci le braccia sopra, in questo caso, si suda un po', ma la possibilità di modificarne orientamento e altezza permette di stare piuttosto comodi anche in sessioni di gioco lunghe, senza che dobbiate essere voi ad adattare la vostra posizione alla sedia – ma il contrario.

Il cuscino lombare, di cui potete regolare l'altezza tramite le cinghie di installazione, è a sua volta in tessuto traspirante e ha una forma non eccessivamente accentuata, in modo che non ve lo troviate letteralmente tra le costole quando vi appoggiate. Il cuscino cervicale, invece, è molto morbido ed è comodo più che altro quando inclinate lo schienale, o se siete in una posizione più rilassata.

Nel complesso, l'esperienza d'uso è quindi molto comoda e anche piuttosto completa rispetto alla fascia di prezzo proposta (soprattutto perché spesso la Ruya si trova a meno del costo di listino), con numerose regolazioni e accorgimenti votati al comfort.