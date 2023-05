The Mageseeker: A League of Legends Story | Recensione - Tremenda vendetta

The Mageseeker: A League of Legends Story è un videogioco ricco di azione che immerge i giocatori nell'affascinante mondo della magia e del mistero all’interno di uno degli universi più conosciuti tra i videogiocatori. Sviluppato da Digital Sun e pubblicato da Riot Games, questo titolo promette di offrire un'esperienza di gioco indimenticabile a utenti di tutti i livelli. Abbiamo deciso di toccarlo con mano per saggiare se fosse effettivamente così.

Come avrete ben capito, il gioco è ambientato nel mondo di League of Legends e conduce gli utenti all’interno di un'emozionante avventura, assumendo il ruolo di un potente mago, Sylas the Unshackled, un campione di introdotto nel 2019. Armati delle abilità magiche e di una miriade di armi potenti, i giocatori dovranno navigare attraverso una varietà di ambienti impegnativi, combattendo orde di temibili nemici lungo la strada.

Dalla grafica pixel art del gioco alla sua trama coinvolgente, The Mageseeker vuole proporsi come un must per tutti i fan dei giochi GDR ricchi di azione – forte di combattimenti frenetici e personaggi tratteggiati in modo piuttosto avvincente.

Uno degli aspetti più interessanti di The Mageseeker è la sua attenzione ai dettagli: da quelli del mondo di gioco, ai differenti personaggi, alle diverse creature realizzate con cura per creare un'esperienza ottima per tutti. Dalle affollate strade cittadine alle inquietanti paludi e foreste, ogni ambiente sembra un mondo vivo e pulsante che i giocatori possono esplorare completamente.

Ma vediamo com'è andato il nostro viaggio.

Le origini del caos

Runeterra è nel caos. Non ci sono più leggi che possano fermare questa rivoluzione: ormai è tempo di agire, quello e nulla più. The Mageseeker: A League of Legends Story è uno spin-off narrativo che ci mostra la storia origini di Sylas the Unshackled, un campione introdotto in League of Legends nel 2019.

Si tratta di un personaggio spigoloso, a detta anche della fan-base, di un antieroe cattivo e rivoluzionario. Nel nuovo titolo di Digital Sun ne vediamo, però, la crescita e ne capiamo meglio la storia. Troviamo Sylas per la prima volta nel Regno di Demacia, dove tutto ebbe inizio. Le sue grandi abilità di identificare visivamente le aure magiche delle altre persone gli garantirono sin da subito un posto nella polizia segreta anti-magia. Purtroppo, però, durante una missione uno dei suoi poteri magici latenti scoppiò senza controllo, portando all’uccisione accidentale di alcuni abitanti del villaggio.

Questo incidente gli costò una reclusione in una prigione di massima sicurezza per ben quindici anni. Non di certo un posto felice: niente affetti, niente gentilezze, nulla da fare – solo qualche libro da leggere e tanto tempo per pensare. Odio, vendetta, questo era tutto quello che si sentiva riecheggiare in quella desolata stanza. Corpo e mente si stavano preparando soltanto per quello.

Dopo questa breve introduzione, siamo nuovamente catapultati ai giorni nostri, a Demacia, in cui è in corso una rivoluzione contro il tirannico regno in cui i maghi vengono cacciati. Sylas, appena fuggito di prigione, è pronto a dare sfogo ai suoi intenti e deve solo scegliere come mettere in atto questo suo desiderio. Di lì a poco siamo subito in azione.

Inizieremo pian piano a prendere confidenza con il protagonista della storia, dapprima combattendo corpo a corpo con i nemici, per poi sfruttare le arti magiche. Sylas possiede, infatti, delle potenti catene che non solo aiutano ad accorciare le distanze con i nemici, ma sono anche in grado di rubare loro la magia e scagliargliela addosso.

Gli attacchi sono semplici e intuitivi, ma, ben presto, inizieremo a capire come combinare le diverse azioni tra di loro e il gameplay diventerà molto più complesso e coinvolgente. Sarà possibile sbloccare alcune devastanti combo elementali sbloccando alcuni maghi d’élite, oppure scagliare una serie di incantesimi (a loro volta elementali). I maghi d’élite sono in grado di reclutare altri maghi minori e questo, con il passare del tempo, renderà decisamente più forte la nostra potenza d’attacco.

Dobbiamo fare attenzione ad ogni dettaglio

Sebbene nelle prime fasi di gioco i combattimenti siano abbastanza semplici, The Mageseeker è un gioco dove non dobbiamo sottovalutarne la complessità generale. Una volta superata la parte iniziale, infatti, i nemici saranno ostinati e i boss ancora peggio. Dovremo tenere lo sguardo fisso sullo schermo, cercando di percepire ogni dettaglio, ogni mossa e ogni azione e rispondere di conseguenza.

Ci sono diversi incantesimi su cui fare affidamento, ma è importante anche la strategia che decideremo di usare in battaglia, dal momento che il gioco mette a disposizione tante opzioni, molte combinazioni e diverse possibilità. Oltre agli incantesimi di base, sarà possibile fare affidamento su abilità finali che ci permettono di infliggere grossi danni ai nemici. Potremo, così, affrontare anche orde numerose, senza perderci d’animo.

Il mondo di gioco è ricco di dettaglio e pieno di varietà; ne sono una prova i nemici che spaziano dai semplici maghi elementali a creature più particolari. Troveremo personaggi in grado di scagliare incantesimi di fuoco, oppure capaci di curare i compagni, altri ancora lanceranno frammenti di ghiaccio.

Nella nostra avventura incontreremo anche gromp di lava o creature più evolute, ben note ai fan di League of Legends (su Amazon trovate i buoni regalo per tutto il mondo Riot). L’alternarsi di questi nemici, permette di avere una scena molto varia e ricca, creando dei livelli interessanti, con buona profondità di gameplay. Azioni diverse, per nulla noiose, avvalorate dalla possibilità di creare combinazioni di attacchi sempre diverse.

Le sfide saranno sempre modulate sulle nostre abilità e starà a noi scegliere in che modo approcciarle. Sicuramente interessanti, per coloro che amano le sfide, sono i boss. Questi sono decisamente una delle parti meglio sviluppate di The Mageseeker: A League of Legends Story. Offrono infatti un ottimo livello di sfida, sia per i neofiti, sia per i giocatori più esperti. Per affrontarli bisogna muoversi bene e alternare tutte le proprie abilità.

Oltre ai classici combattimenti, però, non vedremo molto di più. Di base, infatti, non troviamo sfide particolari che ci saremmo potuti aspettare da un titolo del genere. Molte parti della mappa, che fanno pensare a qualcosa in più, in realtà sono pura e semplice scenografia: niente particolari nascosti alla vista, niente sfide aggiuntive. Sicuramente un peccato, visto che, per come è progettato il titolo, questi dettagli si sarebbero prestati bene e avrebbero donato quel tocco in più al gioco.

Tanta carne al fuoco

The Mageseeker: A League of Legends Story non è poi così banale ed è ricco di contenuti. Oltre alla storia principale, infatti, avremo a disposizione diverse missioni secondarie suddivise grossomodo in due filoni.

Da una parte abbiamo una serie di arene che termineranno con l’affronto di alcuni dei boss più entusiasmanti che i fan di League of Legends saranno certamente felici di vedere. L’altro filone, invece, riguarda l’assalto delle basi di Mageseeker utilizzando differenti incantesimi e creando dei livelli con una nota “roguelike”. Il mondo, inoltre, è ricco di oggetti collezionabili, come le note lasciate dai vari personaggi che ci permettono di avere maggiore chiarezza sul mondo che ci circonda e sulla sua condizione.

Buona anche la scelta della colonna sonora che presenta musiche ben adattate al momento e al ritmo dell’azione. Abbiamo suoni veloci che accompagnano le caotiche battaglie, abbinate a musiche più rilassanti nei momenti meno concitati. Tutti i luoghi sono ben rappresentati da una particolare melodia che si sviluppa e si evolve al cambiare della situazione, riconoscibile e gradevole.

A livello scenico, infine, abbiamo trovato tutto quello che volevamo vedere: una grafica pixel art che si riflette in ambienti dai buoni dettagli, ricchi e ben delineati, con un uso sapiente e funzionale anche delle palette di colori.