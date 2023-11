Tales of Arise: Beyond The Dawn | Recensione - Oltre l'alba

Come spiegato nella recensione di Tales of Arise, l'ultimo capitolo della serie uscito ormai più di due anni fa si è rivelato non solo un titolo al di sopra delle aspettative, ma anche il miglior episodio di una saga simbolo per il genere dei giochi di ruolo nipponici.

Dopo un periodo piuttosto lungo, che solitamente viene riservato alle fasi di produzione di un'opera completamente nuova, gli sviluppatori hanno deciso di ritornare in quel mondo, di espanderne la storia con Beyond the Dawn e di raccontare le conseguenze di ciò che i giocatori hanno vissuto durante la sanguinosa battaglia che faceva da sfondo al racconto.

Dopo aver assistito ai terribili esiti delle truci battaglie tra popoli, conosciuto i destini infausti di Dahna e Rena, e scoperto infine la conclusione del lungo percorso affrontato da Alphen e Shionne, gli sviluppatori sentivano che non era ancora giunto il momento di far calare il sipario su Tales of Arise (lo trovate su Amazon per PS5).

Beyond the Dawn non è il classico DLC che arriva quasi a ridosso di un'uscita, con contenuti spesso trascurabili e con la volontà di offrire al giocatore un contentino: si tratta al contrario di una corposa espansione che potrà portarvi via oltre venti ore, mostrandovi una nuova storia che è ancora legata alle conseguenze di ciò che è accaduto nel gioco originale.

Tales of Arise: Beyond the Dawn, l'alba di un nuovo futuro

Senza dire alcunché del finale o approfondire eventi clou legati all'avventura principale, di Beyond the Dawn si può affermare che è un contenuto fortemente legato alla trama, piuttosto lineare e dritto al punto, con riferimenti a ciò che è stato e a ciò che si prospetta dopo la risoluzione del conflitto.

In questa maxi espansione, che rappresenta per la serie la prima volta di un contenuto che prende il via dopo la conclusione di un progetto principale, farete la conoscenza di Nazamil. Si tratta di una ragazza dal sangue misto di Rena e Dahna, figlia di un personaggio chiave che vi lasciamo il piacere di scoprire.

Alphen riunirà la sua squadra ancora una volta nel tentativo di aiutare Nazamil, in perpetua fuga da quando i soldati si sono messi sulle sue tracce e con un destino crudele che sembra già segnato.

In un racconto che non vuole abbandonare i temi chiave di Tales of Arise, Beyond the Dawn si prende il proprio tempo non solo per portare a termine la storia del nuovo personaggio, ma anche per dire di più sul background dei "vecchi" personaggi.

Beyond the Dawn è una corposa espansione che potrà portarvi via più di venti ore.

Non deve sorprendere il fatto che Beyond the Dawn sia, né che siano assenti novità sostanziali in grado di cambiare alcune delle ormai classiche dinamiche legate a combattimenti e conduzione di gioco.

La volontà degli sviluppatori è dunque molto chiara: tornare sui propri passi, dare maggior respiro a quel mondo e chi lo popola, e mantenere al contempo quanto di buono lasciato vedere nel gioco di base.

Si potrebbe puntare il dito, dopo tutto questo tempo, verso una mancanza di coraggio piuttosto evidente, ma il fatto di essere così conservatori dà in definitiva un senso di continuità apprezzabile. Tuttavia lo spazio per aggiungere nuove meccaniche c'era senz'altro, anziché focalizzarsi principalmente su nuovi dungeon, nuove missioni (con diverse fetch quest) e abiti.

La progettazione dei livelli è buona, e capiamo anche la mossa di elargire bonus ai giocatori che vorranno adattare le abilità ai personaggi.

Proprio per questo motivo, non c'è stato un trasferimento netto dei livelli raggiunti, ma vengono offerti denaro e punti abilità per organizzarsi al meglio e affrontare la nuova avventura nel migliore dei modi.

Se avete portato a compimento Tales of Arise e siete rimasti soddisfatti dall'avventura, Beyond the Dawn riuscirà a darvi nuove motivazioni per scoprire ancora di più di quel mondo e dei suoi personaggi, anche se dopo tutto questo tempo la memoria potrebbe essersi un po' arrugginita.