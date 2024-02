Promenade | Recensione - Un platform 2D divertente e colorato

Scenari onirici, colori pastello e nemici più adorabili che spaventosi: Holy Cap fonde questi elementi per creare Promenade, una tenera e surreale passeggiata in un mondo colorato e ricco di misteri da risolvere.

Il titolo ci accompagna in un’avventura platform con elementi da puzzle game in cui vestiamo i panni di un bambino e del suo polpo di pezza, un fedele amico che si rivelerà fondamentale per risolvere gli enigmi e attraversare le insidie del colorato mondo immaginario proposto dal gioco.

Nella nostra recensione esploriamo la vivace creazione di Holy Cap, che regala un'atmosfera da favola della buonanotte per bambini con un tocco di mistero, una colonna sonora allegra e piacevole da ascoltare e una direzione artistica semplice e graziosa.

Insieme è meglio

Come dicevamo in apertura, quella raccontata da Promenade è un’avventura allegra e colorata. Il protagonista della storia è un bambino dai capelli rossi, accompagnato da quello che sembra essere un piccolo pupazzo rosa a forma di polpo.

Ben presto scopriremo che il nostro amico è animato e in grado di acchiappare coi suoi tentacoli diversi elementi dello scenario per aiutarci a svolgere diverse azioni.

Per esempio, potremo usarlo per afferrare i nemici e usarli come trampolino, in modo da compiere un vero e proprio doppio salto capace di farci raggiungere anche le sporgenze che sembrano inaccessibili.

Più avanti nell’avventura scopriremo che non c’è limite a ciò che il nostro compagno di viaggio può insegnarci.

Il dolce polipetto rosa ci aiuterà anche a sollevare alcuni elementi dello scenario per risolvere puzzle, completare mini giochi e svolgere una lunga serie di attività che lasceremo a voi il piacere di scoprire – rappresentando così un elemento cardine nell'unicità del gameplay proposto dal gioco.

Il gioco è volutamente privo di tutorial, per spingere a tentare, sbagliare e imparare proprio come farebbe un bambino.

I due piccoli eroi si risvegliano in quella che sembra essere una grotta umida, una specie di incubo costellato da piccoli nemici ma anche da

L’ambientazione ci ha fatto pensare, fin da subito, all’immaginazione di un bambino, dandoci l'impressione di trovarci in un sogno o nella sua cameretta animata dalla fantasia che solo i più piccoli sanno esprimere.

Il primo fortino di cuscini che troveremo sul nostro cammino ci darà accesso a un’area ancora più bizzarra e onirica: il Grande Ascensore diventerà subito la nostra base, nonché un punto di snodo per raggiungere i diversi scenari offerti dal gioco.

Qui, un inquietante e dispettoso alter ego fluttuante e spettrale del nostro eroe romperà il meccanismo dell’ascensore, impedendoci di esplorare le diverse aree.

È così che partiremo, insieme al nostro fedele amico, alla ricerca degli ingranaggi, ora in pezzi e sparpagliati per il mondo.

Una volta reperiti i pezzi richiesti a ogni livello, potremo utilizzarli per salire al piano superiore e sbloccare una nuova area di gioco. Tuttavia, la storia si ripeterà: il fastidioso fantasmino manometterà l'ascensore, disperdendo nuovamente gli ingranaggi in giro per il mondo (il che fa un po' Mario che puntualmente scopre che la principessa si trova in un altro castello, e sotto con un altro mondo da esplorare, ndr). Sarà nostro compito raccogliere tutti i pezzi, ricomporli e utilizzarli per procedere.

Come? Alcuni componenti saranno in bella vista e semplici da trovare, mentre per altri dovremo utilizzare il nostro intuito e risolvere una serie di enigmi dalla difficoltà variabile.

Un mondo colorato e tutto da scoprire

Promenade è un’avventura platform 2D che ricorda a modo suo i vecchi capolavori di Super Mario e che offre una grande varietà di scenari dalla bellezza unica.

Le sue meccaniche da gioco Collect-A-Thon chiedono di raccogliere alcuni elementi fondamentali dello scenario, in questo caso i pezzi dell'ascensore, al fine di progredire con la storia e di sbloccare l'accesso a nuove zone da esplorare.

Il gioco non offre alcun tutorial o indicazione su come muoversi e procedere con l'avventura. Infatti, fin dai primi momenti dovremo imparare a fare affidamento sul nostro intuito e sulle nostre – inizialmente poche – abilità per avanzare nei livelli.

Con il Grande Ascensore al centro della scena, il mondo di gioco si dirama in ogni direzione proponendo una moltitudine di paesaggi e ambientazioni dall’aspetto vivace, ognuna con nuovi nemici da affrontare e abilità da apprendere.

Il gameplay ruota attorno al nostro amico polpo, che ci aiuterà a sollevare oggetti, ad appenderci ad alcuni elementi dello scenario per dondolare, lanciarci verso l’alto o rotolare alla velocità della luce per cercare di raggiungere anche le sporgenze più lontane.

In ogni scenario troveremo uno o più dungeon, dove il nostro eroe potrà apprendere nuove abilità che potremo utilizzare per dare finalmente uno scopo ad alcuni elementi dello scenario la cui funzione era prima sconosciuta.

Le abilità acquisite ci consentiranno anche di tornare sui nostri passi e di accedere ad aree prima inaccessibili o irraggiungibili, un po' come accadrebbe in un metroidvania. Neanche all’interno dei dungeon ci verrà fornito alcun tipo di suggerimento su come procedere e dovremo affrontare le sfide usando il nostro intuito e provando e riprovando a sfruttare gli elementi dello scenario a nostro vantaggio per raggiungere la fine del percorso.

Se da un lato questa caratteristica rende il gioco un po’ frustrante e ripetitivo, dall’altro è molto soddisfacente riuscire a superare un ostacolo dopo diversi tentativi.

Promenade offre così un approccio di gioco divertente e intrigante: l’assenza di un tutorial iniziale costringe il giocatore a prendere familiarità con il mondo circostante e con i suoi elementi per scoprirne lo scopo e la funzione, sperimentando spontaneamente.

In questo senso, fa un ottimo lavoro nell’intento di creare un’avventura in cui il giocatore, proprio come un bambino alla scoperta del mondo e dei suoi tesori, scopre passo per passo come rapportarsi con gli oggetti che lo circondano, apprendendo nuove abilità nel corso del cammino, imparando dai propri errori e diventando sempre più forte.

Nonostante quest’aspetto apparentemente “infantile”, Promenade non è un gioco per bambini. Alcuni scenari e mini giochi richiedono infatti una certa abilità (e una buona dose di pazienza) per essere superati con successo.

Tuttavia, alcune delle impostazioni di accessibilità disponibili nel menu di pausa consentono di rendere l’avventura decisamente più semplice. Per esempio, è possibile impostare la funzionalità di cura periodica, che consente al personaggio di recuperare punti salute ogni 5 o 10 secondi, a seconda delle preferenze del giocatore.

Molto semplici sono invece le boss fight presenti alla fine di ogni livello, che non richiedono un particolare ingegno, ma solo di riuscire a padroneggiare le abilità apprese durante il percorso.

Alla scoperta del mondo

Promenade propone divertenti mini giochi in pieno stile anni '80, gare di velocità e aree segrete da sbloccare utilizzando le diverse abilità apprese lungo il cammino.

Durante il nostro viaggio incontreremo una lunga serie di nemici dal design buffo e divertente e di personaggi che invece dovremo aiutare per ottenere nuovi pezzi per sbloccare l’ascensore.

Gli enigmi proposti dal gioco sono divertenti e mai scontati. In alcuni casi, dovremo ripetere lo stesso scenario più volte per capire come sfruttare a nostro favore tutti gli elementi ambientali per riuscire a recuperare tutto ciò che ci serve.

In merito alla direzione artistica, il titolo si presenta con una grafica in stile libro di favole per bambini con colori pastello, personaggi teneri e simpatici; lo stile unico e particolare, che abbiamo molto apprezzato, ci ha ricordato cosa significhi essere bambini e scoprire ogni giorno una parte nuova di mondo. Buona anche la colonna sonora, sempre allegra e piacevole da ascoltare.

Certo, non è un mostro di longevità, ma, in sole tre ore di gioco, Promenade ci ha regalato un’avventura divertente e con un ottimo livello di sfida verso le fasi finali.

Durante la nostra run su PS5 abbiamo sperimentato alcuni problemi tecnici di poco conto, che verranno probabilmente risolti con patch correttive e che non hanno compromesso in alcun modo l’esperienza.

Infine, segnaliamo in chiusura che Promenade è disponibile anche in italiano.