Nintendo World Championships: NES Edition | Recensione - Speedrun a 8-bit

La console fu da subito un grande successo, al punto da spingere la casa di Kyoto a organizzare perfino alcune competizioni ufficiali: le più famose furono i Nintendo World Championships, che chiedevano ai giocatori di completare alcune sfide nel minor tempo possibile.

Un evento che Nintendo non ha mai dimenticato, al punto da averlo omaggiato non solo con nuove manifestazioni nel 2015 e 2017, ma anche con modalità apposite incluse nei NES Remix, raccolta di titoli arrivata su Wii U e 3DS che omaggiava la storica console.

Nintendo World Championships: NES Edition è, a suo modo, un successore spirituale di queste raccolte e allo stesso tempo un modo per provare a portare nelle case di tutti i suoi utenti quelle storiche competizioni. Anche e soprattutto per chi non era ancora nato quando ebbero inizio.

Avevamo già avuto l'occasione di provarlo in anteprima nelle scorse settimane, rimanendo colpiti dal livello di sfida proposto e dalla loro quantità: dopo averle provate approfonditamente e dopo esserci messi alla prova per ottenere i migliori risultati, oggi siamo pronti a svelarvi se Nintendo World Championships è davvero il titolo che i fan più nostalgici stavano aspettando.

Velocità e tecnica

Proprio come le storiche competizioni che vi abbiamo citato in apertura, Nintendo World Championships: NES Edition non vi chiederà semplicemente di completare una determinata sfida, un livello di gioco o di compiere una qualunque altra azione di gioco, ma di farlo nel minor tempo possibile.

L'obiettivo è dunque quello di completare le oltre 150 sfide presenti riuscendo a migliorare i vostri record o, nel caso decidiate di competere con le sfide multiplayer online o in locale, completare il tutto più velocemente dei vostri avversari.

Il catalogo di Nintendo World Championships (lo trovate su My Nintendo Store, se interessati) vi offre 13 giochi tra i classici più amati di casa Nintendo, ma va detto che la quantità di sfide varia in base al titolo selezionato.

Ad esempio, giochi come Excite Bike offrono una bassa quantità di livelli con cui mettersi in mostra, mentre titoli come Super Mario Bros. 3 o The Legend of Zelda II: Link's Adventure offriranno l'imbarazzo della scelta, anche grazie a tanti boss o clausole aggiuntive da poter sfruttare per proporre sfide di livello.

Per bilanciare il tutto, Nintendo World Championships si è assicurato di assegnare a ogni singolo livello di gioco una difficoltà adeguata, dal livello Normale fino ad arrivare alla temibile Leggenda.

Nintendo World Championships: NES Edition vi offre oltre 150 sfide da completare nel minor tempo possibile.

Per rendere meglio l'idea di cosa si intenda davvero con difficoltà, sottolineiamo che si potrebbe passare dalla semplice raccolta di un ortaggio su Super Mario Bros. 2iniziando dal primo livello, sfruttando ovviamente tutte le scorciatoie possibili.

Dato che le difficoltà Leggenda non sono affatto una passeggiata, soprattutto per chi non ha mai provato questi giochi prima d'ora, Nintendo ha pensato di includere alcune gradevolissime mini-guide strategiche, realizzate sullo stile dei manuali d'istruzioni di una volta o di riviste ufficiali, con tanto di screenshot, artwork e consigli con i migliori percorsi da prendere per completare il tutto nel minor tempo possibile.

Se la sfida può già farvi paura e sembrare proibitiva, non dovete andare panico: a differenza di quanto accadrebbe giocando sulle console originali, Nintendo World Championships utilizzerà in automatico una funzione rewind per farvi tornare leggermente indietro, qualora abbiate perso una vita o abbiate commesso un errore grave.

In questo modo potrete continuare a completare la vostra sfida, anche se ovviamente i tempi si allungheranno notevolmente: resterà comunque utile per fare pratica e non creare troppa frustrazione durante le partite con i vostri amici, oltre ovviamente al fatto che non finisce per bloccare la vostra partecipazione alle competizioni multiplayer.

Inoltre, prima di avviare la sfida, potrete sempre osservare una demo degli sviluppatori che vi mostreranno il percorso da intraprendere, dandovi così un'idea di ciò che vi attende.

Come ulteriore incentivo per migliorare i vostri punteggi, avrete la possibilità di impostare in contemporanea un filmato con il miglior tempo realizzato, capendo così fin da subito dove avete sbagliato e se ci sono effettivi margini di miglioramento.

Tanta nostalgia... e poi?

Bisogna precisare che all'inizio avrete a disposizione pochissime sfide da completare, che corrispondono ovviamente ai livelli più semplici: per poter sbloccare ulteriori livelli, sarà necessario spendere le monete che riceverete come ricompensa dopo ogni record o superamento di livello.

Quello che dovrebbe essere un incentivo per completare organicamente tutte le sfide ha finito per ostacolare spesso il nostro cammino, dato che ad un certo punto è diventato necessario raccogliere molte più monete del previsto per poter proseguire con i livelli.

In teoria, ciò dovrebbe incoraggiarvi a riprovare i livelli precedenti e ottenere tempi migliori prima di andare avanti, magari completando anche qualche torneo nel mezzo.

In verità è una scelta che riteniamo discutibile, pur comprendendone gli intenti, dato che spingerà probabilmente i giocatori a scegliere il livello che è possibile completare più rapidamente solo per "farmare" monete e sbloccare subito tutti i livelli.

Un ostacolo dunque decisamente bizzarro, ma che diventa più comprensibile analizzando l'intera offerta ludica: Nintendo World Championships NES Edition risulta infatti un prodotto che, per quanto sia ben curato e perfetto per un giocatore nostalgico, non ha una quantità di contenuti tale da riuscire tenere impegnati a lungo.

Potreste provare ad ottenere tutte le spille per personalizzare il profilo, o magari ad acquistare tutti gli avatar del gioco — possibilmente solo dopo aver sbloccato tutte le sfide, per non "sprecare" monete — ma considerando che per sua stessa natura le sfide vanno completate in fretta, nel giro di una manciata d'ore vi accorgerete di aver già scoperto tutto ciò che il gioco ha da offrire.

Nintendo World Championships dà il meglio di sé in multiplayer, ma è allo stesso tempo un prodotto difficile da classificare.

Nintendo World Championships: NES Edition è sicuramente un titolo che riesce a— è pur sempre un torneo di sfide, dopotutto — e in questo ha una cura tale da riuscire a catturare l'attenzione di chi magari non sa neanche che forma avesse il controller originale, ma è chiaro che anche questa magia ha i suoi limiti.

Di conseguenza, per quanto sia un prodotto assolutamente di qualità e che fa più discretamente ciò per cui è stato progettato, è allo stesso tempo non adatto a tutti: occorre ricordare infatti che questi titoli vengono offerti anche all'interno della ludoteca classica di Nintendo Switch Online, dove possono essere giocati senza limiti e con un approccio diverso.

È un prodotto dunque particolarmente difficile da classificare, soprattutto se non siete amanti delle speedrun – ma se siete cresciuti con almeno uno dei franchise Nintendo presenti in questa collezione non potrete fare a meno di avere un sorriso stampato in faccia quando riuscirete a completare sfide che in altre sedi avreste ritenuto impossibili.

Probabilmente è questa la più grande vittoria di Nintendo World Championships: nonostante i suoi limiti, potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per celebrare la storia della grande N.

Del resto, a testimonianza della passione del team di sviluppo per la storica console a 8-bit, ci basta citare un dettaglio interessante: nel vostro profilo potete scegliere il vostro gioco preferito su NES e potrete trovare tutti i giochi realizzati su licenza per la console. Sì, anche quelli che non sono esattamente ricordati per essere grandi giochi o basati su IP importanti.

Ed è l'ennesima dimostrazione del grande rispetto che Nintendo prova per la sua storica console a 8-bit: qualcosa che, al di là dei suoi possibili limiti, sentivamo di dover sottolineare.