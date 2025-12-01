La nostalgia per le auto degli anni '90 ha trovato una nuova forma espressiva attraverso i mattoncini da costruzione. Mattel ha infatti ampliato la sua collezione Brick Shop dedicata alle vetture iconiche, e questa volta sotto i riflettori c'è una delle station wagon più leggendarie mai prodotte: l'Audi RS2 Avant del 1994. Con 253 pezzi da assemblare e una scala 1:32, il set promette di riportare in vita un pezzo di storia automobilistica che ha segnato un'intera generazione di appassionati. Ma riesce davvero questo modello a rendere giustizia all'originale tedesco?

Il primo impatto con il prodotto è decisamente positivo. La presentazione segue canoni premium, con una grafica moderna che immediatamente comunica come il target non siano esclusivamente i bambini, ma un pubblico adulto di collezionisti e appassionati di automobili storiche. I materiali della scatola sono robusti e i colori vivaci, mentre il design complessivo strizza l'occhio a chi cerca qualcosa di più raffinato rispetto ai classici giocattoli.

Scatola e contenuto

Una volta aperta la confezione, la sorpresa più gradita è rappresentata dalla miniatura Hot Wheels in scala 1:64 inclusa nel set. Questo modello die-cast standard cattura in realtà le proporzioni della RS2 in modo più accurato rispetto alla versione in mattoncini, risultando un bonus di notevole valore per i collezionisti.

Troviamo inoltre i sacchetti numerati da "1" a "5" contenenti i 253 componenti, un foglio di adesivi opzionali per trasformare l'auto in versione rally, le 4 ruote (con cerchio e pneumatico già assemblati) e un set extra di cerchi in stile "aerodisc" che simulano gli estrattori di calore dei freni. Completano il pacchetto una placca metallica descrittiva utilizzabile anche come portachiavi e, naturalmente, il manuale di istruzioni.

La costruzione

La fase costruttiva si rivela sorprendentemente fluida e accessibile anche ai meno esperti. Il manuale guida l'assemblaggio attraverso passaggi chiari e ben illustrati, con un sistema di icone e colori che facilita l'identificazione dei pezzi. Mattel ha evidenziato un'attenzione particolare nel segnalare un potenziale inciampo: la presenza di due varianti di pezzi curvi 2×2 molto simili tra loro, una con profilo più ripido e l'altra con curva dolce. Confonderli comprometterebbe la linea del cofano, quindi è fondamentale prestare attenzione durante questa fase specifica.

Ciò che colpisce maggiormente durante l'assemblaggio è l'abbondanza di componenti specializzati creati ad hoc per questo modello. Il cofano, il parabrezza, la sezione posteriore dell'abitacolo, gli specchietti laterali e persino gli angoli dei paraurti sono pezzi progettati specificamente per catturare le linee caratteristiche della RS2.

Un dettaglio particolarmente apprezzabile è la riproduzione in gomma dell'antenna radio, custodita in una piccola bustina separata: una vera chicca che testimonia l'attenzione al dettaglio.

L'esperienza costruttiva procede attraverso cinque fasi numerate. Vediamole insieme.

Buste "1" e "2"

Le prime due buste permettono di assemblare la base e scocca inferiore, gettando le fondamenta del modello con pezzi che privilegiano linee automobilistiche accurate.

Busta "3"

La terza fase si concentra sul muso caratteristico con la sua fanaleria immediatamente riconoscibile

Buste "4" e "5"

Gli elementi contenuti nelle ultime due buste completano carrozzeria, gli interni e dettagli finali, includendo console centrale e cruscotto realizzati con stampe di altissima qualità.

Il modello completato

Una volta completato, il modello rivela pregi e alcuni compromessi inevitabili quando si traducono curve sinuose in geometrie di mattoncini. La sezione posteriore rappresenta senza dubbio il punto di forza: grazie al vetro posteriore stampato in un unico pezzo comprensivo di montanti, questa parte risulta quasi perfetta nella fedeltà all'originale. Lo spoiler e le barre portatutto sul tetto aggiungono realismo e presenza scenica. Al contrario, la parte anteriore paga maggiormente lo scotto della costruzione a mattoncini, risultando leggermente più squadrata e "bloccosa" rispetto alla fluidità delle linee Audi degli anni '90, nonostante l'impiego massiccio di elementi speciali.

Un aspetto che merita particolare menzione riguarda la qualità delle stampe sui componenti. La mascheratura sui pezzi bicolore è praticamente invisibile, creando un effetto che ricorda quasi la doppia iniezione di plastica utilizzata nei modelli di fascia superiore. Per la versione stradale non sono necessari adesivi obbligatori, caratteristica che eleva notevolmente la percezione di qualità del prodotto finito.

Le quattro portiere apribili rappresentano un primato per la linea Mattel Brick Shop e aggiungono notevole valore ludico al modello, rendendolo perfetto sia per l'esposizione che per l'interazione. La solidità complessiva della costruzione garantisce che il modello possa essere maneggiato senza timori, caratteristica apprezzabile considerando che molti acquirenti potrebbero volerlo utilizzare anche come oggetto da scrivania.

Conclusioni

Con un prezzo che online si aggira frequentemente tra i 20 e i 25 euro, il rapporto qualità-prezzo risulta competitivo nel panorama del collezionismo automobilistico in mattoncini. La presenza del modello die-cast aggiuntivo alza ulteriormente la percezione del valore complessivo, trasformando quello che potrebbe essere un semplice set costruibile in un pacchetto più articolato per gli appassionati. Il target ideale include collezionisti di automobili storiche, fan del marchio Audi e ovviamente gli aficionados di Hot Wheels che desiderano espandere la propria collezione con qualcosa di diverso dalle classiche miniature.