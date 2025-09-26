La rivoluzione dei mattoncini firmata Mattel sta prendendo velocità, con un'espansione che guarda dritta verso il mondo delle quattro ruote premium. Dopo il lancio iniziale della linea Mattel Brick Shop x Hot Wheels, che ha visto i primi sette modelli debuttare recentemente nei negozi italiani, l'azienda non perde tempo e rilancia con due nuove proposte che faranno brillare gli occhi agli appassionati del marchio Audi.

Questa mossa strategica arriva mentre i primi set sono ancora caldi sugli scaffali, segnalando l'ambizione di Mattel di creare un ecosistema competitivo nel segmento dei mattoncini da costruzione automobilistici, territorio tradizionalmente dominato da altri giganti del settore.

Due icone tedesche in miniatura

I nuovi arrivi puntano su due modelli emblematici della casa di Ingolstadt, collocati in fasce di mercato ben distinte. Da un lato, la Audi Avant RS2 del 1994, una station wagon che ha scritto la storia delle familiari sportive, si unisce alla collezione Hot Wheels Speed Series in scala 1:32. Dall'altro, la Audi R8 LMS del 2015, vera belva da pista, va ad arricchire la linea Hot Wheels Elite Series, con una riproduzione più dettagliata in scala 1:16. La scelta di questi due modelli non appare casuale: rappresentano rispettivamente l'anima stradale e quella corsaiola del costruttore tedesco, coprendo così diverse sensibilità all'interno della comunità di collezionisti.

Entrambi i set sono già disponibili in preordine sul portale Mattel Creations, sebbene i tempi di attesa non siano propriamente brevi. Gli acquirenti dovranno infatti pazientare fino a un periodo compreso tra novembre 2025 (per la "piccola" Audi RS2) e febbraio 2026 (per la "grande" Audi R8 LMS) per mettere le mani sui propri modelli.

Un elemento distintivo di questi nuovi set è la loro versatilità creativa. Mattel ha infatti incluso in entrambi i pacchetti elementi aggiuntivi e adesivi che permettono di personalizzare i veicoli, trasformandoli nelle loro versioni da competizione. Questa caratteristica risponde perfettamente alla doppia anima del collezionista moderno: chi preferisce mantenere l'autenticità del modello stradale e chi invece ama ricreare l'adrenalina delle corse. Ogni set comprende inoltre il corrispondente modellino Hot Wheels Die Cast in scala 1:64, creando così un ponte tra il mondo dei mattoncini da costruzione e quello del die-cast, altro pilastro storico dell'offerta Mattel.

L'operazione Audi rappresenta un chiaro segnale di come Mattel stia puntando su partnership con marchi automobilistici prestigiosi per differenziare la propria offerta nel competitivo mercato dei costruzioni. La scelta di modelli iconici ma non scontati, come la RS2 Avant sviluppata in collaborazione con Porsche, dimostra anche una ricerca di nicchie di mercato capaci di attirare tanto il collezionista esperto quanto l'appassionato di automobili che cerca pezzi significativi per la propria collezione.

Con questi nuovi lanci, Mattel Brick Shop si prepara a consolidare la propria presenza in un segmento di mercato altamente competitivo, facendo leva sulla riconoscibilità globale del marchio Hot Wheels e sulla qualità costruttiva dei propri set. La sfida è lanciata: trasformare quella che potrebbe sembrare una semplice linea di prodotti in un ecosistema collezionabile capace di crescere nel tempo, esattamente come hanno fatto altri celebri produttori di mattoncini negli ultimi decenni.

Hot Wheels '94 Audi Avant RS2

Il nuovo set prodotto da Mattel Brick Shop è la replica costruibile dell'Audi Avant RS2 del 1994, un'automobile che ha scritto pagine importanti nella storia delle station wagon sportive europee. Questo modello in scala 1:32, ricco di dettagli autentici e possibilità di personalizzazione, rappresenta un omaggio a un'icona automobilistica che continua ad affascinare gli appassionati a trent'anni dalla sua uscita.

Il set si inserisce nella Hot Wheels Speed Series di Mattel, una collezione pensata per adulti e giovani appassionati che desiderano non solo esporre un modello, ma vivere l'esperienza completa della costruzione e personalizzazione. Ogni elemento è stato progettato con meticolosa attenzione ai dettagli: dalle quattro portiere apribili ai doppi tubi di scarico, fino alle decalcomanie che permettono di riprodurre fedelmente la livrea originale o creare versioni personalizzate del proprio gusto.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo set è la sua compatibilità universale con i mattoncini di altre marche famose, rendendo l'esperienza di costruzione ancora più versatile. I pezzi si integrano perfettamente con tutti gli altri set Mattel Brick Shop ma anche con i più popolari brand di mattoncini componibili sul mercato, ampliando notevolmente le possibilità creative per i costruttori più esperti.

Un'esclusiva per veri collezionisti

Ciò che rende questo set particolarmente ambito è il pacchetto completo di elementi esclusivi che Mattel ha incluso. Oltre al modello costruibile, il set comprende una riproduzione metallica in scala 1:64 della stessa automobile - un vero e proprio pezzo da collezione che non può essere acquistato separatamente. Questo modellino in metallo rappresenta un'esclusiva assoluta disponibile solo con i set Mattel Brick Shop, incrementando notevolmente il valore collezionistico dell'intero pacchetto.

A completare l'offerta, una placca metallica con firma che certifica l'autenticità del modello, anch'essa disponibile solo con questa serie. I collezionisti avranno inoltre la possibilità di scegliere tra due set diversi di copricerchi, permettendo di modificare l'aspetto del veicolo a seconda delle preferenze personali o di riprodurre diverse versioni storiche del modello.

Ogni elemento del set è stato sviluppato con l'approvazione ufficiale di Audi AG, come evidenziato dalla nota sul copyright che accompagna il prodotto. Questo garantisce non solo la fedeltà estetica al modello originale, ma anche il rispetto di tutti i marchi registrati e brevetti di design dell'automobile tedesca, offrendo ai fan un prodotto ufficialmente riconosciuto dalla casa automobilistica.

L'auto reale

<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Audi_RS2.jpg">Timmäää</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0</a>, via Wikimedia Commons

Audi RS2 Avant: la prima familiare sportiva firmata Audi e Porsche. Prodotta tra il 1994 e il 1996, la Audi RS2 Avant è una station wagon ad alte prestazioni nata dalla collaborazione tra Audi e Porsche. Basata sulla versione Avant dell’Audi 80, rappresenta il primo modello RS della casa tedesca e la variante più potente della gamma, posizionata al di sopra della S2. La sigla RS sta per RennSport e identifica ancora oggi le versioni più performanti di Audi, realizzate in edizioni limitate e con le tecnologie più avanzate del marchio.

Un prototipo unico della RS2 fu realizzato anche in versione berlina a tre volumi, commissionato da Ferdinand Piëch. Questo esemplare, di colore nero e a quattro porte, rimase però allo stadio sperimentale.

Presentata ufficialmente al Salone di Francoforte del 1993, la Audi RS2 Avant montava un motore 2.2 litri turbo a 5 cilindri, 20 valvole e doppio albero a camme, capace di erogare 315 CV (232 kW) a 6.500 giri/min. Progettato con la collaborazione di Porsche, includeva una turbina KKK e permetteva prestazioni di altissimo livello: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e velocità massima autolimitata a 262 km/h.

Per raggiungere questi valori furono introdotti diversi aggiornamenti: pressione del turbo aumentata da 1,1 a 1,4 bar, nuovo intercooler maggiorato, sistema di scarico rivisto, alberi a camme dedicati, iniettori potenziati e una centralina ECU aggiornata per garantire le massime prestazioni.

La trasmissione era affidata a un cambio manuale a sei marce, abbinato alla tradizionale trazione integrale permanente quattro con differenziale Torsen ed elettro-bloccaggio.

Anche l’impianto frenante e le sospensioni furono rivisti da Porsche. La RS2 montava freni derivati dalla Porsche 911, con dischi autoventilati Brembo da 304 mm all’anteriore e 299 mm al posteriore, pinze a quattro pistoncini e ABS Bosch. I cerchi in lega da 17 pollici provenivano dalla Porsche 968 e calzavano pneumatici Dunlop 245/40 ZR della 911. Le sospensioni furono irrigidite e dotate di barre antirollio per garantire maggiore stabilità.

La Audi RS2 Avant è considerata una pietra miliare nella storia delle vetture sportive familiari e il modello che ha dato origine alla celebre gamma Audi RS, oggi simbolo delle alte prestazioni di Ingolstadt.

Hot Wheels Audi R8 LMS

La replica in scala 1:16 dell'Audi R8 LMS del 2015 si propone come un set da costruzione ricco di dettagli che celebra una delle più iconiche auto da competizione degli ultimi anni.

La precisione nella riproduzione dell'Audi R8 LMS è notevole. Ogni elemento è stato studiato per garantire un'esperienza di montaggio appagante e un risultato finale che rispecchi fedelmente il veicolo originale. Le porte apribili, lo sterzo funzionante e tutti i dettagli ispirati alle competizioni di drag racing rendono questo modello un pezzo da esposizione di alto livello.

La scala 1:16 permette inoltre di apprezzare ogni minuzioso particolare della carrozzeria e degli interni, trasformando il processo di costruzione in un viaggio alla scoperta di una delle auto da corsa più prestigiose del panorama automobilistico mondiale.

Ciò che distingue ulteriormente questo set è la possibilità di personalizzazione offerta agli appassionati. Il kit include infatti un foglio di adesivi personalizzati e due set di copricerchi differenti, permettendo ai costruttori di dare un tocco personale al proprio modello. Questa attenzione alla personalizzazione riflette una tendenza crescente nel mondo dei collezionabili, dove l'unicità e l'espressione personale diventano valori aggiunti fondamentali nell'esperienza di costruzione e collezione.

Collezione Elite: un nuovo standard per i mattoncini da costruzione

La serie Hot Wheels Elite Series di Mattel Brick Shop si distingue per alcuni elementi esclusivi che la rendono particolarmente appetibile per i collezionisti. Ogni set della collezione, inclusa l'Audi R8 LMS, viene fornito con una replica metallica in scala 1:64 della stessa auto, creando così un interessante dialogo tra il modello costruibile e la sua versione miniaturizzata. Questa caratteristica rappresenta un valore aggiunto significativo che amplia le possibilità di esposizione e collezione.

Insieme al modello principale e alla miniatura in metallo, il set include anche una targa metallica con firma che certifica l'autenticità del prodotto. Questi elementi esclusivi sono disponibili in anteprima solo con i set Mattel Brick Shop, creando così un incentivo per i collezionisti a completare l'intera serie Elite. La strategia commerciale di Mattel sembra chiara: creare un ecosistema di prodotti collezionabili interconnessi che stimolino l'acquisto multiplo e la fedeltà al marchio.

Un altro punto di forza del set Audi R8 LMS è la sua compatibilità con altri sistemi di costruzione. I pezzi del Mattel Brick Shop si combinano perfettamente con quelli di altri marchi noti, permettendo ai costruttori di espandere le proprie creazioni e di integrare questo modello in diorami o scene più ampie. Questa scelta di design inclusivo amplia notevolmente le possibilità creative e rende il prodotto accessibile anche a chi ha già investito in altre linee di mattoncini compatibili.

L'auto reale

AUDI AG Media Center

La Audi R8 LMS del 2015 è la seconda generazione del modello e ha debuttato Salone di Ginevra di quell'anno accanto al nuovo modello di serie R8, frutto della stretta collaborazione tra il reparto corse di Ingolstadt e gli ingegneri dedicati alla produzione stradale. La versione da competizione, pensata per i campionati GT3, è stata sviluppata con standard di sicurezza superiori ai requisiti regolamentari e con innovazioni tecnologiche derivate direttamente dalla produzione di serie.

Rispetto alla versione precedente, sia la R8 stradale che la R8 LMS hanno beneficiato di ottimizzazioni in termini di potenza e prestazioni. Le due vetture condividono circa il 50% dei componenti, garantendo un legame diretto tra pista e strada. La carrozzeria della R8 LMS, con trazione posteriore, sfrutta una struttura ASF multimateriale rinforzata nei punti chiave e una cellula di sicurezza esterna in materiale plastico con fibra di carbonio.

Il peso omologato della vettura da corsa è di 1.225 kg, mentre il motore V10 aspirato, quasi identico a quello del modello di serie, eroga circa 585 CV in base alle normative vigenti e ai regolamenti di categoria.