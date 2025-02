Marvel’s Spider-Man 2, come gira su PC?

Un porting che punta in alto, ma inciampa qua e là. Marvel’s Spider-Man 2 su PC è infatti la dimostrazione che Sony ha capito il valore del mercato PC, ma non ha ancora trovato la formula perfetta. Il gioco resta spettacolare, il gameplay è una garanzia, ma l’ottimizzazione poteva essere più curata. Insomma, il ragno sa ancora il fatto il suo, ma ogni tanto la ragnatela non attacca. Ora sta a Sony decidere se dare una bella lucidata o lasciare che Spidey non vinca la sua battaglia più importante anche su computer.

Da qualche anno, Sony ha cambiato strategia. Dopo aver difeso a spada tratta l’esclusività dei suoi titoli per PlayStation, ha capito che il mercato PC è una terra fertile, un nuovo pubblico pronto ad accogliere i suoi capolavori.

E così, dopo Horizon Zero Dawn, God of War e The Last of Us Part I (con esiti altalenanti), ora tocca a Marvel’s Spider-Man 2.

Un titolo che, al momento del lancio su PlayStation 5, si era già imposto come uno dei migliori action open-world degli ultimi anni (e che trovate su Amazon).

Il porting su PC, curato come sempre da Nixxes in collaborazione con Insomniac, prometteva di essere la versione definitiva, la più spettacolare dal punto di vista visivo. Ma è davvero così?

Dove eravamo rimasti?

La storia del gioco è ovviamente rimasta intoccata rispetto all'edizione PC: dopo il primo capitolo e lo spin-off dedicato a Miles Morales, Marvel's Spider-Man 2 riunisce i due iconici arrampicamuri, in un'unica avventura che intreccia una storia condivisa con le vicende personali di entrambi, alcune delle quali ancora irrisolte.

La trama si dipana attraverso una campagna principale (dalla durata complessiva non inferiore alle 15 ore), in cui Peter Parker e Miles Morales devono affrontare una minaccia senza precedenti: Kraven il Cacciatore.

Deciso a eliminare alcuni tra i più iconici nemici della coppia, Kraven porta il caos in una New York già messa a dura prova da eventi che cambieranno per sempre la vita dei nostri eroi.

Nel frattempo, Peter si ritrova a dover affrontare una sfida ancora più insidiosa: il legame con il simbionte Venom. Questa entità aliena non solo amplifica enormemente le sue capacità, ma rischia di corrompere la sua stessa essenza, trasformandolo in qualcosa che fatica a riconoscere. Il suo percorso sarà una lotta costante tra il desiderio di sfruttare i nuovi poteri e la paura di perdere se stesso nel processo.

Parallelamente, Miles deve affrontare le proprie battaglie interiori. Diviso tra il desiderio di costruirsi un futuro accademico e il richiamo della sua responsabilità come eroe, il giovane Spider-Man è costretto a fare i conti con i fantasmi del passato.

Il peso della morte di suo padre grava ancora su di lui, e il bisogno di confrontarsi con il colpevole di quella tragedia lo porterà a mettere alla prova non solo le sue abilità, ma anche la sua forza d’animo.

Il racconto alterna momenti di puro spettacolo a sequenze più intime e drammatiche, approfondendo ulteriormente la caratterizzazione dei due protagonisti e il loro rapporto con gli altri personaggi chiave della saga. Su questo, niente da appuntare se non cose belle, insomma.

Graficamente com'è?

Per provare il gioco, ho utilizzato un Lenovo Legion Slim 7i, equipaggiato con un Intel i7-12700H e una NVIDIA GeForce RTX 3060. Una configurazione di tutto rispetto, capace di gestire molti titoli moderni a settaggi elevati senza troppi problemi. Eppure, con Spider-Man 2 il discorso è più complesso.

Dal punto di vista grafico, questa versione è senza dubbio la più avanzata. Il ray tracing permette un livello di riflessi e illuminazione impressionante, la risoluzione delle texture è altissima e il supporto a frame rate sbloccato permette di sfruttare al massimo monitor di fascia alta. Ma tutto questo ha un costo: le prestazioni.

Con dettagli alti e ray tracing attivo, il mio PC ha faticato a mantenere un frame rate stabile sopra i 60 fps, specialmente nelle fasi più frenetiche. Abbassando alcune impostazioni il gioco gira bene, ma è chiaro che per goderselo al massimo serve un hardware di livello superiore.

Inoltre, anche su configurazioni di fascia alta, il frame rate mostra alcune instabilità quando si spingono tutte le impostazioni al massimo. Se con preset più contenuti il gioco rimane fluido, a livelli estremi di dettaglio si verificano alcune incertezze, specialmente nelle situazioni con molti effetti particellari e nemici a schermo.

Anche l’implementazione del DLSS e dell’FSR presenta qualche limite, con artefatti visivi e leggeri tremolii nei capelli dei personaggi, un dettaglio che potrebbe risultare fastidioso per chi presta attenzione ai particolari grafici.

Ma non solo: Marvel's Spider-Man 2 per PC include il nuovo overlay di PlayStation, che si sincronizza con il proprio Account PlayStation Network.

Proprio come accadeva in Ghost of Tsushima su PC, questa funzione non è obbligatoria, ma chi sceglie di collegare il proprio account PSN avrà accesso ad alcuni vantaggi in-game. Una scelta che mostra come Sony voglia sempre più integrare la sua infrastruttura PlayStation anche nel mondo PC.

Nel complesso, il porting si comporta benino, visto che non è perfettamente ottimizzato per tutte le configurazioni. Il gioco richiede un buon bilanciamento delle impostazioni per garantire un’esperienza fluida, specialmente se si punta a mantenere un frame rate costante senza sacrificare la qualità visiva (una cosa che vi consiglio dato lo stampo prettamente action del gioco).

Marvel's Spider-Man 2 su PC offre una resa grafica impressionante, ma con alcune problematiche tecniche.

Tolte le considerazioni tecniche, il gioco in sé resta una perla. Il sistema di combattimento, il feeling del free roaming è perfetto e la storia, pur con qualche scivolone prevedibile, funziona alla grande. Il dualismo tra Peter Parker e Miles Morales aggiunge varietà, e le nuove abilita rendono il combat system ancora più dinamico.

Ci sono, però, dei difetti che già si notavano nella versione PlayStation 5 e che qui restano immutati. Alcune missioni secondarie sono ripetitive, l’intelligenza artificiale nemica non è sempre brillante e la trama non osa più di tanto. Ma quando il gioco ti lancia tra i grattacieli di New York e ti fa vivere l’illusione di essere Spider-Man, tutto passa in secondo piano.

Essere Spider-Man su PC ne vale la pena?

Insomma, con Marvel’s Spider-Man 2 su PC, Sony dimostra ancora una volta che il suo futuro non è più legato esclusivamente alle sue console. Ma c'è una differenza tra portare un gioco su PC e farlo nel miglior modo possibile.

Se avete una configurazione top di gamma, questo è il modo migliore per giocare Spider-Man 2. Se invece, come nel mio caso, vi affidate a una RTX 3060, dovrete accettare qualche compromesso. Nulla di drammatico, ma abbastanza per far pensare che con qualche aggiornamento in più, questa potrebbe diventare la versione definitiva del gioco.

Le aspettative erano alte, considerando la qualità del titolo originale su PlayStation 5 (che abbiamo recensito qui) e il lavoro svolto da Nixxes, lo studio che si è occupato della conversione.

In altre parole, quindi, se da un lato Marvel's Spider-Man 2 su PC offre una resa grafica impressionante e un’esperienza fedele all’originale, dall’altro emergono alcune problematiche tecniche che potrebbero influenzare l’esperienza di gioco, soprattutto su configurazioni meno potenti. Poco sotto, trovate i requisiti di sistema:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10/11 (version 1909 or higher)

Processore: Intel Core i3-8100 or AMD Ryzen 3 3100

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 or AMD Radeon RX 5500 XT

Memoria: 140 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Richiesto

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10/11 (version 1909 or higher)

Processore: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 or AMD Radeon RX 5700

Memoria: 140 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Richiesto

Le prestazioni variano quindi notevolmente a seconda dell’hardware utilizzato, e sebbene il supporto per il DLSS Frame Generation (e per i monitor ultrawide) sia un plus da considerare, ci sono aspetti che proprio non sono andati giù.

Tramite Stefania, vi confermiamo che anche su Steam Deck la situazione è ballerina: l'FSR dà una grossa mano, ma la generazione dei frame induce un input lag troppo percepibile e tanti artefatti, e le oscillazioni del frame rate sono molto forti anche con i dettagli minimi.

Spider-Man 2 resta quindi sempre lo spettacolare e amichevole ragno di quartiere, ma un po' di polvere sulle ragnatele c'è. Ora sta a Sony e Nixxes ripulirle per bene con le prossime patch.