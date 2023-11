Il Grinch: Avventure Natalizie | Recensione - Rubiamo il Natale in anticipo

Sebbene in Italia non abbia mai avuto il seguito di culto che ha negli Stati Uniti, il Grinch è una figura che fa ormai parte dell’immaginario pop di tutto il mondo. Nato dalla penna del celebre Dr. Seuss, questa misantropa creatura verde è stata resa celebre da diverse trasposizioni animate (la più recente, datata 2018, aveva la voce di Benedict Cumberbatch, in originale) e da una versione live-action dove il personaggio veniva interpretato da Jim Carrey.

Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di trasporre nel mondo videoludico gli sforzi del Grinch di rubare il Natale, ed oggi siamo qui per parlarvi di quello più recente. Ci riferiamo a Il Grinch: Avventure Natalizie, disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Per questo Natale, abbiamo infatti deciso di dare spazio ad alcuni videogiochi a tema pensati specificamente per i giovanissimi, in maniera tale da aiutare i nostri lettori a scoprire delle opportunità da giocare insieme, per tutta la famiglia. Il Grinch se la caverà sotto il vostro albero di Natale videoludico? Vediamolo.

Il Grinch è pronto a rubare il Natale, ancora una volta

La storia de Il Grinch: Avventure Natalizie è quella che ormai conosciamo tutti quanti. Il Grinch è una creatura solitaria, che vive isolata dal mondo su una caverna in una montagna. Nonostante la sua distanza da Chinonso (Whoville nella versione originale), il Grinch mal sopporta i Chi ed il loro amore per le feste, in particolare per il Natale.

Dopo anni di sopportazione silenziosa, decide finalmente di prendere provvedimenti: impedirà ai Chi di festeggiare il Natale, rubando la festa che tanto amano. Aiutato dal fidato cane Max, il Grinch si imbarca così in un’avventura che lo porterà lontano dalla sua amata caverna, in un pericoloso mondo popolato da regali, bastoncini di zucchero, lucine e tante altre cose che sono proprio l’opposto della sua essenza.

Nel gioco, la storia viene raccontata attraverso dei brevi filmati e attraverso la lettura di alcune pagine del libro, che è anche possibile visionare nella sua interezza attraverso gli extra del menù principale, una feature che sarà sicuramente molto apprezzata da chi non ha mai sentito la storia. Il tutto è stato anche doppiato in italiano, in modo da poter essere goduto anche da chi ancora non ha rudimenti di inglese. Una scelta molto sensata, considerando il target della produzione.

Esteticamente, Il Grinch: Avventure Natalizie è una buona produzione a medio budget della scorsa generazione, che onestamente si difende molto meglio di quanto ci saremmo aspettati.

Su PlayStation 5 (potete ancora trovare la versione originale della console su Amazon), dove si è svolta la nostra prova, non abbiamo notato alcun tipo di problema tecnico; non possiamo esprimerci sulle altre versioni, in particolare per quella Nintendo Switch, ma considerando che stiamo parlando di un gioco poco esigente, dubitiamo che ci siano stati problemi in fase di conversione.

Buona anche la colonna sonora, che nonostante la mancanza di tracce memorabili riesce a ricreare adeguatamente l’atmosfera natalizia.

A scuola di piattaforme

Dal punto di vista dal gameplay, Il Grinch: Avventure Natalizie (potete assicurarvene una copia tramite Amazon) è perlopiù in platform 2.5D dalla struttura molto semplice. Vestirete i panni del Grinch e del suo fidato cane Max e dovrete attraversare tre mondi, ciascuno composto da sei livelli.

Il gioco punta a un pubblico di giovanissimi: è un pregio da non sottovalutare, in un'epoca in cui i giochi per bambini ben fatti non abbondano.

In ogni livello, l’obiettivo principale sarà “semplicemente” quello di arrivare alla fine dello scenario, evitando i nemici e gli ostacoli disseminati lungo il percorso. Come in ogni buon platform 2D, però, ad arricchire l’esperienza ci sono i collezionabili: disseminati lungo ciascuno schema troverete dei regali da raccogliere, oltre a dei pezzi di puzzle.

Strutturalmente, Il Grinch: Avventure Natalizie è semplice ma funzionale, ed è evidente in questo che il suo target principale sono i bambini, e più in generale le persone alla loro prima esperienza con il genere.

Se siete giocatori più navigati, difficilmente troverete davvero problematiche le sfide proposte dal gioco, ma più che di un difetto di design possiamo semplicemente parlare della scelta consapevole di destinare il gioco ad un pubblico molto specifico. Cosa da non sottovalutare, in un’epoca in cui i giochi per bambini (soprattutto quelli ben fatti) tendono a scarseggiare.

Il gioco fa tutto quello che ci si aspetta da un platform in 2D, senza infamia e senza lode.

A rendere leggermente più complesse le cose ci sono, come dicevamo, i collezionabili. I pezzi di puzzle, in particolare, vi consentiranno di sbloccare dei potenziamenti per i vostri personaggi, e ci saranno dei casi in cui un nuovo strumento vi permetterà di accedere ad aree inaccessibili di livelli già visitati. Ci sono anche situazioni in cui vi verrà richiesto di cambiare personaggio, perché ci sono zone raggiungibili solamente da Max.

Di nuovo, stiamo parlando davvero delle basi di un platform, ma Il Grinch: Avventure Natalizie le copre tutte adeguatamente bene, quanto basta per essere in linea con quelli che sono i suoi obiettivi.

A spezzare il ritmo dei livelli “normali” ci sono delle sezioni in 3D all’interno delle abitazioni, dove il Grinch dovrà aggirarsi con circospezione per non attirare l’attenzione dei temibili biscotti, che potrebbero abbracciarlo da un momento all’altro se si accorgessero di lui.

Anche queste sezioni sono state concepite come un vero e proprio primo banco di prova, pertanto non aspettatevi niente di complesso: il gioco vi offrirà molti nascondigli e ai “nemici” basterà perdervi di vista per scordarsi completamente della vostra esistenza.

Ad arricchire l’esperienza de Il Grinch: Avventure Natalizie c’è la possibilità di giocare l’intera avventura in compagnia, con un giocatore che prende il controllo del Grinch e l’altro quello di Max. Senza dubbio giocare in cooperativa rende l’esperienza più divertente, ed aiuta ad assicurarsi che anche le piccole sfide presenti nel gioco possano essere superate senza intoppi.

C’è poco altro da dire, semplicemente perché Il Grinch: Avventure Natalizie non intende proporre un’esperienza complessa o stratificata. Tirando le somme, si tratta di un gioco molto semplice, ma funzionale per quelli che sono i suoi obiettivi: non intende certamente fissare nuovi standard per il genere, né proporre qualcosa di realmente nuovo.

Il suo obiettivo principale è quello di essere un buon platform, destinato principalmente ai bambini ma che sia abbastanza “pulito” da poter essere apprezzato anche dai più grandi, senza troppe pretese – magari insieme. Ed in questo l’obiettivo è centrato in pieno.

Per i veterani, inoltre, questo è probabilmente il miglior adattamento della storia del Grinch insieme al tie-in del film in live action, uscito su PlayStation, Dreamcast e PC nel 2000. In quel caso si trattava di un platform in 3D, ma proprio come in questo caso erano proprio la semplicità e l'accessibilità del gioco a renderlo un titolo valido per il suo target.

Certo, anche considerando la sua natura di gioco per bambini qualche ulteriore rimostranza da fare rimane. Innanzitutto, avremmo preferito una maggiore scalabilità della difficoltà: va bene puntare ai bambini, ma anche in quest’ottica non avrebbe fatto male qualche livello un po’ più impegnativo per sfidare anche loro.

In secondo luogo, l’avventura è davvero breve. Vi basteranno poche ore per portarla a termine, e considerando che i collezionabili non sono proprio introvabili, arriverete a fare tutto quello che c’è da fare nel giro di poco tempo.

Considerando però il prezzo budget – e, di nuovo, il target principale – Il Grinch: Avventure Natalizie rimane comunque una buona idea, sviluppata senza colpi di genio ma senza sbavature grossolane, per passare insieme un po' di tempo a Natale e introdurre i vostri figli, nipoti o giovanissimi amici ai videogiochi platform.