Brook Vivid | Recensione - Un controller super-economico per Switch

Da qualche tempo abbiamo avuto modo di mettere le mani su Brook Vivid, un controller wireless pensato per Nintendo Switch, ma anche per PC e per mobile, come sottolineato sul sito ufficiale. A colpirci è stato il prezzo estremamente basso, dalle parti dei trenta euro – davvero notevole, se pensiamo che è possibile usarlo sia cablato che senza fili.

È una buona alternativa al controller Pro tradizionale di Switch, che trovate ad esempio su Amazon? Se per quel prezzo non vi aspettate la perfezione, allora la risposta è sì.

Sorprendentemente ricco

Una prima cosa che ci ha colpito del controller, che abbiamo ricevuto dal produttore nella colorazione Sunshine Yellow (ma c'è anche una variante azzurra-verde acqua), è la ricchezza di quanto incluso nella scatola.

Oltre alla periferica, infatti, era presente il cavo per l'alimentazione, una clip per sostenere il cellulare in caso dobbiate giocare su mobile e quattro copri stick analogici che faranno la gioia di chi ama lo stile kawaii – considerando che sono impreziositi da delle zampette, in tono con il design del controller.

Tenuto in mano, Brook Vivid dà la sensazione di un prodotto molto economico, ma solido. La plastica è quella che è e si ha un po' l'idea di un controller "giocattolo", rispetto alle finiture più raffinate che oggi siamo abituati a vedere. Ha un peso di 191 grammi (Pro Controller ufficiale arriva a circa 246 grammi), che lo rende molto leggero anche per i giocatori più giovani, e tutti i pulsanti che sono utili per giocare sulle diverse piattaforme – compreso perfino il tasto per gli screenshot su Switch.

È inoltre dotato di due tasti mappabili sul retro, oltre che della possibilità di attivare una modalità Turbo a tre diverse velocità. Insomma, considerando che è una proposta molto economica, colpisce quanto Brook abbia cercato di dotarla di tutto quello che serve per giocare.

Giocare con Brook Vivid Controller

Abbiamo testato lungamente il controller con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e dobbiamo dire di esserne rimasti sorpresi. Il feeling economico ovviamente c'è tutto: nelle impugnature, molto piccole (e, a tal proposito, se avete mani grandi potreste trovarlo piuttosto scomodo), non c'è alcune texture antiscivolo, ad esempio, e vale lo stesso anche per i grilletti.

Ciò nonostante, la risposta dei pulsanti è molto buona, soprattutto per quelli frontali, e anche il d-pad si difende abbastanza bene. Precisi anche gli stick analogici asimmetrici e i tasti dorsali, mentre lasciano più a desiderare i grilletti, che hanno un feeling quasi "gommoso" e poco soddisfacente. Un compromesso che si può accettare, però, considerando il prezzo.

Rapida anche la configurazione via Bluetooth. Seguendo le istruzioni nel manuale e, con la pressione di pochi tasti, nel giro di un minuto avevamo associato Brook Vivid alla nostra Switch OLED. Il controller si disattiva quando la console va in stand-by e, premendo un pulsante, si ricollega rapidamente alla console quando la avviate di nuovo.

Nonostante la leggerezza, anche la batteria tiene fede a quanto promesso dal produttore, durando circa dodici ore prima che compaia la notifica che chiede di ricaricarla.

Se, quindi Brook Vivid non rimarrà nel vostro immaginario come il controller per giocatori duri e puri, tradendo da ogni millimetro del suo corpo di essere un prodotto che costa davvero poco, è anche vero che il suo rapporto qualità/prezzo gioca in suo favore: non dà le sensazioni né la precisione assoluta del Pro Controller, ma se volete un controller più tradizionale da affiancare ai vostri Joy-Con è un'opzione onesta.

A patto di riuscire a trovarla sul mercato europeo, certo, dove le disponibilità si sono rivelate, nei mesi, piuttosto incostanti.